Este domingo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, volvió a meterse en la discusión sobre la toma de terrenos: "No hay nada que discutir en el tema tomas, siempre en Argentina discutimos lo obvio: el derecho a la propiedad es sagrado como dice la Constitución".

"Hay que sentarse a discutir planes de vivienda y lotes de servicio y generar soluciones para miles de bonaerenses que están viviendo en la extrema precariedad. Pero no debe ser a través del delito. Sino con soluciones del Estado", agregó.

Al ser consultado sobre el entredicho que mantuvo esta semana con Fernando "Chino" Navarro por su acusación manifestó: “Los cruces me tienen sin cuidado. Lo importante es lo que vamos a aportar a la justicia y vamos pedir que se investiguen unas cuantas cosas. Estamos preparando un informe y esperemos que la justicia investigue rápidamente”.

"En los últimos cuatro años el Estado perdió presencia territorial y en vez de poner plata en resolver los problemas de la gente, la puso en los movimientos sociales para que no generen disturbios", expresó el funcionario bonaerense por Radio 10.

Berni explicó: "Cuando nosotros asumimos en el 2003 teníamos más de 2 millones de planes sociales y Alicia Kirchner nos dio la responsabilidad de convertirlos en trabajo. Entregamos del gobierno con 200 mil planes sociales".

"Macri firmó un acta compromiso con las organizaciones sociales para que no haya conflicto y entregó 400 mil planes sociales. Una nación no se construye con planes sociales sino con producción, potenciando la industria nacional y generando condiciones para que nuestra clase media siga avanzando", añadió.

Con respecto a la cantidad de tomas en las que intervino el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, dijo: "Llevamos desactivadas algo más de 800 tomas".

En cuanto a si la inseguridad creció desde el inicio de la pandemia, Berni afirmó: "Hoy los delitos están entre un 15 y 20% por debajo de la media de la provincia de Buenos Aires. El que se disparó fue el de piratas del asfalto que ha crecido notablemente".

Sobre el caso de Facundo Astudillo Castro, aseveró: "Me remito a lo que dice el expediente", y que: "la justicia no tiene imputado a ningún policía, y hasta el momento no hay ninguna prueba que los involucre. Si llega a aparecer una prueba serán apartados y deberán responder ante la justicia".