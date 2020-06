El Ministro de Seguridad Sergio Berni llegó anoche hasta la escena del crimen, Independencia entre Brown y Justa Lima, lugar donde asesinaron al Jefe del Escuadrón de Gendarmería Zárate Marcos Antonio Castillo.

Desde esa misma noche, hasta las cinco y media de la mañana, participó de cada uno de los movimientos que realizaban las distintas fuerzas policiales para dar con los asaltantes.

"Estuvimos trabajando toda la noche con la fiscal. Hubo dos detenidos. Ahora será cuestión de determinar quien fue el autor material" manifestó el ministro esta madrugada a Enlace Crítico, único medio presente.

Y agregó: "no puede ser que uno de los autores hace menos de seis meses haya estado detenido por otro intento de homicidio con arma de fuego. Estas discusiones en la Argentina hay que saldarlas de una vez para siempre. No podemos estar que si es menor, que si no...".

Uno de los sospechosos fue aprehendido en Laprida y calle 4, el restante en calle 6 y López y Planes.