El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, volvió a defender el uso de las pistolas Taser tras el asesinato del oficial Juan Pablo Roldán en pleno barrio de Palermo y adelantó que le pidió a su par a nivel nacional, Sabina Frederic, "todas las Taser que el Gobierno nacional compró" y la funcionaria "se comprometió" a dárselas.

"Le pedí a la ministra Frederic que me de todas las Taser que el Gobierno nacional compró y no va a usar. Se las pedí a la ministra y se comprometió a dármelas. Vamos a equipar a nuestra policía", expresó Berni en diálogo con TN.

En esa línea, defendió el uso de estas armas: "En los lugares de mucha circulación de civiles, ahí la Taser es un elemento indispensable que asegura la vida del policía y los terceros. Sabemos cuánto se puede ahorrar un policía como la que sufrió el inspector Roldán. En políticas de seguridad falta menos chamuyo y más doctrina".

Más temprano, este mismo miércoles, el ministro bonaerense se había pronunciado a favor de dotar a la policía de la provincia con pistolas Taser, al afirmar que "en el 2020 no podemos discutir Taser sí o no por cuestiones ideológicas" y asegurar que ese tipo de arma "es de uso fundamental en situaciones" como la de ayer, en la que fue asesinado el efectivo de la Policía Federal Juan Pablo Roldán.

"Al policía lo tienen como una moneda de cambio", consideró Berni, quien fue consultado sobre el uso de pistolas Taser (un arma no letal que genera una descarga eléctrica para inmovilizar a un agresor) en situaciones como las que afrontó ayer Roldán, al intentar contener a una persona con las facultades mentales alteradas que exhibía un cuchillo.

Berni dijo terminante que "ha quedado claro que el arma Taser es de uso fundamental para situaciones de estas características". "El oficial Roldán actuó en el marco de la ley y actuó con esa indecisión de sacar el arma ante una situación como esa. Un policía puede sacar un arma basándose en la razonabilidad de la fuerza que es lo que permite actuar en legitima defensa y esa legítima defensa la proporciona el medio empleado y es muy subjetivo", sostuvo.

Remarcó que "a simple vista puede parecer un arma inofensiva pero resulta letal como en el caso de Roldán". "No podemos estar discutiendo en el 2020 'Taser sí o Taser no', por cuestiones pura y exclusivamente ideológicas", aseveró, tras lo cual explicó que quien discute de ese modo "es gente que no está en la calle, no tiene un hijo que se le muere apuñalado por un delincuente". "No hay que tener esa ceguera ideológica al tener que prevenir, que el árbol no tape el bosque", reclamó el titular de la cartera de seguridad provincial, quien se preguntó "qué hubiera pensado (quienes sostienen esa postura ideológica antiTaser) si Roldán hubiera sido un hijo de ellos".

(Fuente www.perfil.com)