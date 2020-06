La cuarentena trajo una redefinición de lo que es el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a través de una línea imaginaria sobre la ruta 6. Allí entraron distritos que hasta ahora no formaban parte.

La llegada de la pandemia del coronavirus al país redefinió cuestiones intrínsecas de lo que significa ser argentino. De la noche a la mañana hubo que cambiar hábitos y costumbres y adaptarse a una nueva normalidad. Pero estas modificaciones no fueron solo puertas para adentro de los hogares o en las calles, existieron también cambios macro que partieron desde el Gobierno nacional hacia las provincias.

En ese conjunto de novedades, uno de los faros en esta cuarentena es el centro neurálgico de la Argentina, que atraviesa tanto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como a una porción de la provincia de Buenos Aires. Se trata de la tan mentada Area Metropolitana de Buenos Aires, o AMBA, que, a tono con las variantes, también sufrió modificaciones en esta situación extraordinaria.

Sucede que se convirtió en la zona con más contagios en el país, concentrando, ni más ni menos, cerca del 95% del total de casos de COVID-19 en Argentina. Por este motivo, y para tener un mayor control sobre esta zona durante la pandemia, desde Casa Rosada redefinieron el perímetro que comprende al AMBA. En esta oportunidad son 40 los distritos que lo componen; es decir, 7 más que la última definición, que databa desde la ley 13.473, sancionada por la Legislatura provincial en 2006. Allí se estipula el “área territorial del Conurbano bonaerense” en ocho zonas que incluyen a 33 municipios.

Al respecto, La Tecla se comunicó con los intendentes de los distintos distritos afectados, para conocer sus realidades y miradas en torno a esta nueva normalidad que deben enfrentar.

Daniel Cappelletti (Intendente de Brandsen)

"Estamos sujetos a lo que dice el Presidente por decreto"

El jefe comunal aseguró a La Tecla: “No estoy enojado con nadie, solo quiero que me devuelvan la autonomía. Para eso nos eligió la gente, para gobernar y ser responsables”.

El intendente de Brandsen manifestó que “vengo desde el primer día planteando que en este esquema salimos perjudicados al pertenecer al AMBA. No es lo mismo vivir en La Matanza que en Brandsen, no somos lo mismo. Si bien estamos dentro desde hace un tiempo por una cuestión sanitaria, no es por la ley original, en la que estaban solo 24 municipios; luego se fueron agregando otros”.

En la misma sintonía, Daniel Cappelletti subrayó: “Nosotros no deberíamos estar. Igual no es tan importante si somos o no AMBA, sino que estamos debatiendo si podemos reabrir el comercio o no. Nosotros necesitamos autonomía municipal, más allá de estar o no en el AMBA. Los intendentes deberíamos tener autonomía plena, no para hacer lo que querramos, pero para ser parte de la toma de decisiones, con responsabilidad. Hoy estamos sujetos a lo que dice el Presidente por decreto y lo que reglamenta el Gobernador. No estoy enojado con ninguno de los dos, solo quiero que me devuelvan la autonomía; para eso nos eligió la gente, para gobernar y ser responsables. Tener que pedir permiso para abrir una actividad, cuando la política de salud sanitaria se sustenta con presupuesto de Brandsen...”.

Por último, afirmó: “Hicimos una presentación del foro de intendentes en la que pedimos mayor autonomía y responsabilidad en la toma de decisiones. Pero no se ha dado hasta ahora, y creo que seguirá de la misma manera”. El jefe comunal aseguró a La Tecla: “No estoy enojado con nadie, solo quiero que me devuelvan la autonomía. Para eso nos eligió la gente, para gobernar y ser responsables”.

Marcelo Sartori (Intendente de General Las Heras)

"Trabajamos mucho con Provincia"

El intendente aseveró a La Tecla que “acá no pasa solo por pertenecer o no al AMBA, estamos rodeados de distritos que tienen muchos casos. Gracias a Dios, por políticas nacionales, provinciales y municipales que se han tomado estamos con pocos casos. Además, la industria de Las Heras hace que tengamos mucho tránsito en la ciudad, con distritos que tienen muchos contagios. Hemos tenido respuesta inmediata de la Provincia respecto de los pedidos que hemos hecho”.

Asimismo, Sartori apuntó: “El AMBA se queda en la 3 y estamos trabajando mucho con Provincia, vamos viendo la idiosincrasia del pueblo para ver cómo se puede ir manejando. Es una ciudad con alma de pueblo. La parte industrial se fue poniendo en marcha día a día. Lo que son profesiones están todos, con los protocolos, trabajando.Se reactivó el pueblo con los comercios, supermercados. Los esenciales trabajan desde el primer día”.

Osvaldo Cáffaro (Intendente de Zárate)

"Estar en una zona gris nos perjudica"

“Hasta la pandemia, para algunas cosas estábamos en el AMBA, como el caso de los residuos, de los transportes. Para otras, no, como el caso de AYSA. El estar en la periferia, en la zona gris, la verdad que nos perjudica. Es una decisión que tenemos que dar, junto con los municipios, el Gobierno nacional, provincial y la CABA”, esgrimió Cáffaro a La Tecla.

El jefe comunal zarateño agregó: “El hecho de estar en el límite nos genera una dificultad, pero no por estar o no en el AMBA. Tenemos desde el primer día un 80% de capacidad de producción de las fábricas, eso significa que hay mucha movilidad de un lugar a otro. Esta multiplicación de casos en CABA y el primer anillo del Conurbano nos está generando un problema”.

“Yo creo que estamos dentro del AMBA. No somos un municipio rural, somos netamente industrial. Si estuviésemos fuera tendríamos los mismos problemas que ahora. No estamos para cambiar de fase, estamos para retroceder”, sentenció.

Diego Nanni (Intendente de Exaltación de la Cruz)

“Pertenecer al AMBA te permite ser más conservador y controlar”

“Son sensaciones encontradas. Hay momentos que, por supuesto, dado el escenario epidemiológico, uno preferiría poder dar ciertas libertades, gestionar las distintas excepciones para la cuarentena obligatoria y responderles a los vecinos que ya superan los 80 días de cuarentena. Nos ponemos en la piel de los vecinos, los entendemos. Pero, geográficamente, estamos en el medio de lugares que tienen focos concentrados de coronavirus. Ahí es donde es ventajoso ser conservador. Es lo que sucede en municipios como Exaltación de la Cruz, Pilar, Campana, Zárate, Escobar. Al pertenecer al AMBA, tenés la herramienta política para comunicarles a los vecinos la decisión de negar la posibilidad de abrir la economía”, apuntó el intendente Nanni.

Asimismo, el jefe comunal manifestó que “Exaltación de la Cruz tiene una impronta distinta a las grandes urbes; no es una ciudad, es un pueblo. Los habitantes no viven hacinados, ni en edificios, ni en torres. En los barrios se da que hay gente en la calle, tienen cierta

libertad. Lo que más está pesando es aquellos que no pueden trabajar, como albañiles y peluqueros. Hay una recesión que se siente de manera muy cruda”.

Ricardo Curuchet (Intendente de Marcos Paz)

"Juego con las reglas que me dan, si estoy en el AMBA, me acomodo"

El jefe comunal manifestó que “somos el tercer cordón del Conurbano pero la primera frontera del interior, el 95% del distrito es zona rural. Tenemos poco más de 65 mil habitantes, es muy poco comparado con distritos del Conurbano y grande comparado con otros del interior. Es una ciudad con alma de pueblo”.

En tanto, Curuchet remarcó: “Yo juego con las reglas de juego que me dan. Cuando vi que estábamos en el AMBA, me adecué a ese rol. Ya sé que tenemos que pedir permisos a Provincia y Nación. Si pudiera elegir entre la posibilidad de estar en el AMBA o ser como un distrito del interior que podés abrir el juego y liberar actividades... pero la realidad es que nosotros tenemos casos. En esta pandemia podemos tener mejor control que otros distritos del interior. También tiene su lado positivo: si arrancan las obras será en el AMBA; no seremos los primeros pero tampoco los últimos. En eso soy muy pragmático. Tampoco es que hay algo que se pueda reclamar demasiado, si toman el anillo de la ruta 6 estamos adentro”.

Por último indicó: “En esta cuarentena quedamos otra vez dentro del AMBA, pero lo tomamos con cierta naturalidad; distinto es el caso de General Las Heras, que están del otro lado de la ruta. Si bien tenemos nuestro plan como si fuéramos un pueblo del interior, estamos muy vinculados a CABA. Tenemos controles en la ruta, donde tomamos temperatura y tenemos marcados los residentes y quienes no lo son. Acá, el 90% de la industria es alimenticia; entonces, desde el primer día de la cuarentena había circulación”.

Sebastián Abella (Intendente de Campana)

"Hice todos los pedidos necesarios, estoy pidiendo más autonomía"

“Son distintas sensaciones y situaciones. Los municipios intermedios en cantidad de población, como Campana, que no es una ciudad del Conurbano pero tampoco es pequeña, no perdemos esa relación con los vecinos y comerciantes. Tenemos permanentemente pedidos de volver a trabajar. Por otro lado tenemos 300 camas con una ocupación del 5%. Quiero que la ciudad tenga la posibilidad de que los comercios de pequeña y mediana escala puedan volver a la actividad y, por otra parte, que el sistema no se colapse. Creo que, dadas nuestras condiciones, podemos volver a la actividad con todos los protocolos que corresponden”, apuntó el intendente Abella.

Asimismo, el jefe comunal subrayó: “Nosotros nos hacemos cargo del sistema de salud en un 100%, de la seguridad en casi el 100%, de todas las decisiones, del control de precios 100%; menos, de esto. Entonces, yo no voy a ser tan loco de colapsar el sistema

de salud, pero tengo que dar respuesta a todos los sectores que necesitan subsistir. abogados, contadores, albañiles, peluqueros, entre otros. Campana puede tener la posibilidad de poder darle esta seguridad a los ciudadanos”.

Por último disparó: “Hice todos los pedidos, como corresponde. La respuesta es que la Provincia, sí, pero la Nación no quiere. Otras veces, la Provincia dice que no y queda ahí. La escuché el otro día a Teresa García hablar de desacato por lo que había dicho Lunghi. Yo no estoy hablando de desacato, porque ella me metió a mí y a otro intendente en la misma bolsa. Yo no me voy a cortar solo. Estoy pidiendo más autonomía. Hay una diferencia entre desacato y plantear una postura”.

Marisa Fassi (Intendenta de Cañuelas)

"Es una discusión para otro momento"

En diálogo con La Tecla, la intendenta afirmó: “No sé si podría plantear si perjudica o no estar en el AMBA. Más allá de que puede ser una discusión para otro momento, no sé si estar o no en el AMBA haga la diferencia”.

En esa sintonía, Fassi remarcó: “Con respecto a las medidas que hemos podido tomar, nos hemos guiado por nuestra realidad; y siempre hemos explicado a vecinos y comerciantes que todo está sujeto a permanente revisión. Pero la realidad es que desde el comienzo de la pandemia hemos ido autorizando actividades que luego se fueron replicando en otros municipios. Y evaluando permanentemente nuestra realidad, ya que si bien no somos Conurbano, sí somos un partido limítrofe y estamos en permanente contacto, a punto tal en que casi la totalidad de los casos que hasta ahora tuvimos pudimos determinar el nexo epidemiológico y siempre fueron casos que llegaron desde municipios vecinos, o de vecinos de Cañuelas que trabajan en otros distritos”.

FUENTE: La Tecla