Aseguraron que "así se clarificaría quién estaría a cargo del área tras la licencia de la Doctora Núñez en el peor momento de la pandemia".

Desde Cambiemos y Juntos por el Cambio dijeron que “ya presentamos un pedido de informes para el Municipio y ahora hicimos lo mismo con el Tribunal de Cuentas, para ver si tienen denunciado un nuevo responsable de la firma y los fondos. Sería grave que el Honorable Tribunal no esté al tanto.”

Asimismo calificaron de “es una irresponsabilidad que la Doctora Núñez se haya ido de Zárate sin mucha claridad. Los “secretarios interinos” no existen, no hay cargo, pero en todo caso Núñez no debería ya percibir ningún ingreso formal alguno, eso también enviamos en consulta al Tribunal de Cuentas.”