Marzo se acerca y las internas en la Unión Cívica Radical también. En Zárate parece que comenzó a levantar temperatura. Marisa Nuñez, afiliada al Partido, salió al cruce de declaraciones de Marianela Castiglione, candidata a vicepresidenta por la lista "Adelante Buenos Aires"... "Esta chica toca de oído, no conoce la historia del Radicalismo"...



"Es lamentable que una afiliada con tan pocos años en el Partido, al que llegó por un cargo, quiera menospreciar la historia del radicalismo. Seguramente toca de oído por lo que le guionaron que dijera", afirmaba la militante.

"No me vengan a hablar de historias del Partido porque hay mucho para contar y esta joven no lo sabe, por ejemplo, que Sandra Paris llegó adonde llegó por la gente que la sostenía desde atrás y que supieron posicionarla políticamente", aseguró y agregó, "ser Radical nace del corazón pero lamentablemente hoy se convirtió en una bolsa de trabajo, hay gente que dejó sus actividades para vivir de la política".

"Yo tomaría un café con Marianela Castiglione para contarle que es el Radicalismo", disparó.