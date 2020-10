En las últimas horas se presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ayuda extraordinaria a los jardines maternales a fin de asegurar su continuidad y evitar cierres.

La situación de los jardines maternales, como la de otros es extrema a siete meses de cierre y ante un panorama incierto sobre su vuelta a la actividad presencial.

El proyecto fue presentado en forma conjunta por los bloques de Cambiemos y Juntos por el cambio que ocupan 8 de las 20 bancas dentro del HCD zarateño.

La iniciativa apunta a autorizar al Municipio a poder brindar una ayuda económica extraordinaria a fin que puedan asegurar su continuidad.

Si bien los jardines maternales reciben ayuda del Estado Nacional para el pago parcial de los sueldos la misma no cubre todos los gastos necesarios para asegurar la continuidad de los establecimientos.

Maria Elea Gallea expresó “es una de las tantas actividades que ya no dan más, debemos atender cada una de esas realidades. En este caso los jardines maternales, aún no fueron autorizados a reabrir, llevan 7 meses si atención. Se han dado muchas bajas en la matricula. La Ciudad no puede darse el lujo de que los pocos jardines maternales privados con los que cuenta la ciudad cierren. Debemos ayudarlos. Para eso están los recursos del Estado. Sus dueños ya hicieron todo lo posible y ya no tienen resto para seguir aguantado esto solos”

Por su parte Marcelo Matzkin manifestó que “los jardines maternales son instituciones que integran el sistema educativo provincial, que no reciben subsidio como los colegios privados. Son emprendimientos a cargo de personas que deciden apostar a la educación. Han sobrevivido hasta ahora pero ya no pueden más. Necesitan la ayuda de todos los estados. Por eso creemos que si el Municipio ayuda extraordinariamente a los jardines, a fin de cubrir costos, sumado a la ayuda de Nación y la que pueda dar provincia, podemos asegurarnos que no cierren. Si cierran van a quedar muchos niños y niñas sin cupo el año próximo. Son un eslabón fundamental de la educación y cuidado de los niños y niñas.”

El proyecto ya ingresó al HCD y ahora se espera su discusión en forma conjunta entre los concejales, autoridades del Municipio y los Jardines maternales.