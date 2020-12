Por Guillermo Rivelis... La muerte es habitualmente un acontecimiento triste. La muerte de Maradona (me refiero al día y al hecho concreto de su muerte) me resultó tristísima. Fue, creo, una muerte en soledad, lo cual no supone de mi parte ningún juicio de valor con relación a alguien. Nos deja un vacío inexorable. Su presencia en los medios televisivos, en la situación que fuera, convocaba inmediatamente una asociación de ideas que nos hacía rememorar sus jugadas magistrales.

Nos regaló a los argentinos y al mundo una estética conmovedora anudada con una pasión irrefrenable. Su trayectoria, afortunadamente conservada en imágenes, merece ser transmitida de generación en generación. Su vida personal es otra cosa. Su vida publica, otra. Su posición política, otra. La pertinencia o no pertinencia epidemiológica de su velorio en la casa de gobierno, otra.

Padres, docentes, adultos: es necesario que enseñemos a nuestros hijos, alumnos, niños, adolescentes, jóvenes que no se requiere ser el "mejor" para ser bueno y útil en algo. La noción de el "mejor" conlleva una concepción ideológica encubierta bajo la figura de una objetiva comparación según escalas. Es imprescindible que transmitamos la necesidad de ser personas comprensivas, empáticas, solidarias, laboriosas.

Recuerdo una situación ocurrida en el año 1966. Cursaba tercer año en la Escuela Normal Nacional de San Justo (Provincia de Buenos Aires). Nos habían entregado los "boletines".

El profesor de Matemática, hermosa persona, pidió permiso a una alumna para tomar su boletín. Lo leyó y dijo que ése era el boletín de una muy buena alumna, con sus sietes, ochos, y algunos nueves y diez. Agregó que un boletín así reflejaba una persona dispuesta a equivocarse y por lo tanto a aprender. Una persona que no se preocupaba por obtener la máxima calificación y por eso podía disfrutar del aprendizaje. Esa alumna, compañera de entonces, fue luego y es una excelente médica. Seguramente, no perfecta.

Pretendo una sociedad mucho más justa y equitativa. No, una sociedad perfecta. A partir de plataformas de lanzamiento iguales o similares, tendrá sentido considerar el "mérito".

Pretendo gobernantes honestos, responsables, comprometidos, que guarden congruencia entre el decir y el hacer y que lleven a cabo acciones coherentes respecto de las propuestas que formularon y que los llevaron a ser elegidos. No los pretendo infalibles ni ofreciéndose como objetos de idealización.

El principio elemental de la Medicina es "primum non nocere", "primero no dañar". Si pudiéramos intentar vivir la vida cotidiana, sin ser médicos, respecto del prójimo, según este principio, creo que estaríamos construyendo un mundo mejor, un mundo de paz. Para eso no es necesario que seamos los mejores. Es necesario que seamos buenas personas.