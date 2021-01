Por Rodrigo González Miranda... Le llegó la oportunidad de probar suerte en otro club, se fue siendo campeón con CADU rumbo a Almirante Brown. La pandemia paró todo el fútbol y cuando se reanudó se volvió a consagrar campeón. Hablamos de Teo Escobar, una promesa que se convirtió en una pieza clave de los de Isidro Casanova.

-Teo hablamos de tú presente en Almirante y un nuevo desafío. Hoy sos nuevamente campeón y un ascenso a la B Nacional. ¿Qué sensaciones estas viviendo?

-Las sensaciones son las mejores. Mucha felicidad y satisfacción por lograr el objetivo que nos propusimos como grupo en el comienzo de pretemporada. Personalmente muy feliz por un nuevo campeonato y ascenso, son situaciones que hay que disfrutar al máximo porque no pasan seguido.

-¿Pensaste en algún momento que con este formato de emergencia se les podía complicar?

-Sinceramente no. Desde que supimos que teníamos que jugar el reducido, teníamos en la cabeza terminar así. Sin desmerecer a los rivales, no había un mejor equipo en la B que Almirante.

-Tuviste continuidad y te afianzaste en el plantel, ¿Eso te ayudó a tomar confianza y dar lo mejor de Teo Escobar?

-Obviamente. Desde el primer día me hicieron sentir muy importante y eso me género confianza. Si bien siento que todavía no di lo mejor en cuanto a rendimiento, siento que fui muy importante en estos partidos.

-Con respecto a tú futuro ¿seguís en Almirante ?

-Tengo contrato hasta diciembre de 2021 y quiero jugar B Nacional. Mis ganas están.

-Teo primero felicitaciones por este nuevo campeonato ganado y mucha suerte para este 2021.

-Muchísimas gracias por las felicitaciones y por el espacio