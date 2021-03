Aldana Rages tiene 23 años y es la primera mujer guardavidas de Escobar. Actualmente se desempeña también como preparadora física en Deportivo Armenio.

Desde que se fundó el Partido de Escobar, distrito ubicado en el borde de la zona norte del Gran Buenos Aires, ninguna mujer había podido acceder a trabajar como guardavidas en el municipio. Casi 60 años pasaron hasta que, en 2017, Aldana Rages logró abrirse paso nadando contra la corriente del machismo en una profesión donde predominan los hombres y sus pautas.

“En el municipio de Escobar siempre se mantuvo un cupo de trabajo de guardavidas, pero nunca hubo una distinción de género, siempre se contrataron hombres. La primera vez que contrataron a una mujer fue en 2017, cuando ingresé yo a trabajar en el cuerpo de la municipalidad”, recuerda en diálogo con INFOCIELO Rages, que intenta encontrar una respuesta a ese impedimento tácito que existía hacia el género femenino: “No sé si es por una falta de confianza o porque los hombres se recomendaban entre ellos”.

Siguiendo la vocación de servicio de su padre, que le contaba durante su adolescencia las distintas experiencias que vivió desempeñándose como bombero voluntario, Aldana decidió que su rumbo se vincularía también con la labor de auxiliar a las personas, aunque no del fuego, sino del agua. El empujón final llegó de manera fortuita: “En mis últimos años de colegio conocí a una familia en la que todos eran guardavidas y profes de educación física: el padre, la madre, los hijos, los tíos. Ellos me inculcaron bien lo que era la profesión, me acompañaron en este camino y me llenaron de confianza porque no es una carrera fácil; te está preparando todo el tiempo la cabeza y te pone al límite”.

Con 17 años y en simultáneo a su último año en la secundaria, Aldana se anotó al curso de guardavidas en la Asociación Mutual Guardavidas Argentinos Asociados (A.M.G.A.A) de Escobar, donde le pusieron una serie de requisitos que debería comprometerse a cumplir para poder incorporarse. “La condición era terminar el colegio aprobando todas las materias y sin tener ninguna falta tanto en la escuela como en el curso. Fue bastante exigente porque a la mañana iba al colegio, a la tarde trabajaba ayudando en clases de natación y a la noche entrenaba”, recuerda la joven oriunda de Escobar, que debió resignar salidas con amigos y momentos de distensión para perseguir su meta: “En el último año de colegio todos están pensando en el viaje de egresados y salir de fiesta, pero mis prioridades siempre fueron distintas, yo elegí enfocarme en mi futuro”.

A lo largo de ese año, se preparó de manera exhaustiva, con entrenamientos muy intensos que duraban alrededor de 4 horas y que se repetían durante al menos 4 días a la semana. “Eran 2 horas de físico, corriendo, y 2 horas en el agua. A su vez, uno de los días de la semana era específicamente de salvamento, donde solo se practican tomas o situaciones a resolver”, detalla Aldana y cuenta que “te preparan para situaciones límite para que vos sepas cómo resolver frente al peor de los casos”.

Cuando finalizó el curso de guardavidas le advirtieron que nunca iba a volver a la playa o a una pileta como lo hacía antes, incluso estando de vacaciones, y así fue: en 2018 estaba vacacionando en Las Toninas cuando de pronto notó que que una persona necesitaba ser auxiliada en el mar y acudió a salvarla. “Estaba hablando con un guardavidas que estaba de turno, mientras mirábamos el mar y sucede un rescate. Él me miró y me dijo ‘vení conmigo'. Yo lo seguí y lo ayudé, éramos varios porque en la costa argentina se trabaja en equipos de hasta 5 o más personas dependiendo de la gravedad del rescate. Por suerte salió todo bien”, describe Aldana, quien hoy se desempeña como guardavidas en el polideportivo municipal de Escobar y, dentro del ámbito privado, en distintos countries de la zona.

EN BUSCA DE UNA MAREA FEMINISTA

Tal como sucede en muchos otros ámbitos, en el mundo del Salvamento Acuático siempre existió una masculinidad hegemónica que se resistió a la apertura hacia las mujeres. En Argentina solo un porcentaje muy reducido de mujeres ejerce como guardavidas. Basta con recorrer las playas de cualquier punto de la costa de nuestro país para advertir que, en la inmensa mayoría de los casos, quienes custodian a los bañistas desde las garitas, son varones.

“A la hora de conseguir trabajo en el ámbito de lo público, siempre fue muy difícil para nosotras. Hoy en el municipio, entre 20 guardavidas, somos 3 mujeres”, señala Aldana y explica que la desigualdad también se da en la práctica a partir de los prejuicios que se reproducen en torno a muchas guardavidas por el simple hecho de ser mujeres: “Me ocurre bastante que vienen chicos adolescentes o niños, pero también adultos; y me preguntan ‘¿Si a mí me pasa alguna situación, vos me podés rescatar?’. Es como una forma de poner en juego si, por el hecho de ser mujer o de ser más chica físicamente, voy a estar a la altura de una situación de rescate. Mi respuesta es siempre la misma: ‘si yo no pudiera hacerlo, no me habría recibido'. En el curso de guardavidas la vara es la misma para todos y si uno no está capacitado, no se puede recibir”.

Hoy en día Aldana recibe mensajes por parte de muchas mujeres que conocieron su historia y que quieren dar el salto para convertirse en guardavidas: “Mi consejo es que siempre que quieran algo con pasión, sin importar lo que sea, tienen que ir por esa meta. El hecho de ser mujeres no nos tiene que limitar a nosotras mismas, al contrario, nos tiene que llenar de más fuerza para seguir adelante ganando espacios”.

Aldana, que está por recibirse de Profesora de Educación Física, siguió conquistando territorios que hasta hace poco tiempo excluían totalmente al género femenino, y se convirtió en la primera mujer en ejercer como preparadora física en Deportivo Armenio, club que se desempeña en la Primera B Metropolitana del fútbol Argentino. “En el club trabajan infinidad de profes, pero soy la primera mujer trabajando en la parte física, preparando a la rama juvenil”, dice con orgullo la joven bonaerense de 23 años y concluye: “A veces parece increíble que en 2021 estemos conquistando lugares, pero es el camino que nos toca recorrer también para abrirle puertas a las que vienen atrás”.