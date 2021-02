El hecho sucedió en la mañana de este sábado, alrededor de las 8 hs. en España al 3100 de Zárate, cuando un vecino esperaba el servicio de transporte público.

"Esperaba el colectivo y cuando vi que llegaba crucé la calle fue cuando apareció un auto de color gris desde donde se bajaron dos tipos, uno con un machete y otro con un palo largo", le relataba la victima al cronista de Enlace Crítico.

"Me pedían la plata y empezaron a golpearme; con el machete me produjeron algunas lesiones pero lo peor fue el palo con el que me dieron, por suerte llegaba el colectivo, los choferes ya me conocen, y pude zafar", ampliaba. En el vehículo, según algún testimonio relevado, había un tercer sujeto.

"Me dejaron sin nada, salvé no se como el celular y la tarjeta SUBE, se ve que no les interesaba pero por suerte estoy bien", contaba y añadía, "en Comisaría me atendieron muy bien y el Secretario de Seguridad me llamó para mantener una entrevista en la que quiero que esté el Intendente. Yo no soy de Zárate, vine a trabajar en el deporte pero esto es muy grave", decía casi con resignación.

La situación sucede cuando por las redes sociales, se difundió un accionar similar con alguien armado de un machete que agredió e hirió a otros vecinos, en distintos puntos de la Ciudad.

"En rigor a la verdad no estaba al tanto, me estoy enterando ahora y si es así es muy preocupante", afirmó.

En el medio, hubo un nuevo ataque en principio por los mismos delincuentes por la manera de operar, donde otro vecino resultó herido.

Anteriormente y de acuerdo a versiones, empleados de Cooperativa de Electricidad también habrían sufrido un hecho similar.