El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó hoy que si en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se mantiene la estabilidad de casos de coronavirus, se podrán plantear nuevas aperturas de actividades a partir del 11 de octubre, cuando finaliza la actual etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).

En declaraciones formuladas a Télam durante un acto en homenaje que se hizo a la exdirectora del Instituto de Hemoterapia, Nora Etchenique, el funcionario provincial explicó que se registra "una situación de estabilidad en los contagios de Covid-19" en el AMBA.

"También hay una baja en el uso de las camas, una disminución de casos de pacientes internados por coronavirus y, a la vez, un descenso en las llamadas al número de atención telefónica 148, que es un indicador práctico muy bueno", graficó.

En ese marco, Gollan explicó que "si siguen estas circunstancias en AMBA, seguramente se van a estar anunciando medidas de mayor apertura en distintas actividades".

"Siempre la premisa es que se mantengan estables los casos y, si es posible, con una tendencia a la baja", dijo el titular de la cartera de Salud provincial y remarcó que el martes pasado y ayer se registró una estabilidad en los números.

No obstante, precisó que "esto no hay que mirarlo día a día, sino en la semana porque puede haber una distorsión" y aclaró que además, la estabilidad no implica "que la batalla contra el coronavirus esté ganada".

Finalmente, Gollan dijo que se seguirá analizado día por día "cómo estamos" y remarcó que "si continúa así, a partir del 11 podremos hacer alguna otras aperturas".