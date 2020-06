Ocurrió esta madrugada en Zárate, en cercanías a Monsanto sobre Ruta N° 6, cuando un vecino yendo a trabajar embistió un tronco con su automóvil.

"Quiero avisar que nuevamente están dejando objetos en el medio de la ruta. Hoy yendo al trabajo rompí varias partes del auto por un tronco" señaló el vecino esta mañana a este medio.

Afortunadamente se encuentra bien y no representó mayores riesgos: "no hubo que lamentar víctimas porque no iba nadie a esa hora por la ruta, pude seguir andando. Tampoco iba a parar, seguramente estaban esperando que lo hiciera para asaltarme".