En líneas generales ese fue el planteo que los dueños de bares y restaurantes llevaron a lo concejales de la oposición. La reunión se llevó a cabo en las instalaciones del Concejo Deliberante de Zárate con miembros de los bloques de Cambiemos y Juntos Por el Cambio.

"Los comerciantes manifestaron que necesitan ya volver al horario completo. Expresaron que todos los fines de semana pierden clientes que se van a Campana y que no entienden porque el Municipio los obliga a cerrar a las 2 am cuando en la provincia ya no hay limitación de horario" coincidieron los ediles de la oposición.

Por el bloque Cambiemos María Elena Gallea expresó que "el municipio siempre busca la excusa para restringir en vez de facilitar que se trabaje. Bastante han hecho los bares y restaurantes para adecuarse a los protocolos como para seguir teniendo que sufrir restricciones de horarios exageradas".

Marcelo Matzkin, concejal de Juntos por el Cambio, sostuvo que "en Zárate rigen alguna restricciones que no tienen sentido común ni sentido sanitario. El cuidado pasa por los protocolos y no por el horario. Las restricciones en el horario solo genera problemas de trabajo para los dueños y empleados. El municipio actúa irracionalmente".