Por Arq. Silvia Irene Baccino... Las celebraciones de Navidad, de Año Nuevo y la llegada de los Reyes Magos motivaron una búsqueda personal de información en varios de los medios de prensa que se editaron a lo largo del Siglo XX. Fueron seleccionados algunas crónicas y varios documentos gráficos que dan cuenta de los escenarios urbanos y arquitectónicos como, así también, de los espectáculos públicos y privados que se organizaban y de las ofertas de juguetes y variados artículos que realizaban las grandes tiendas en estos días festivos de antaño. Se comparten algunos testimonios y publicaciones encontrados sobre el tema en esta MIRADA HACIA EL PASADO ZARATEÑO.

• En el Arsenal de Artillería

La actual Base Naval Fluvial (ex Parque de Artillería Naval, luego Arsenal de Artillería de Marina de Zárate) es un sitio de relevancia histórico local y nacional, por ser el primer arsenal naval del país creado por el expresidente Domingo Faustino Sarmiento y, al mismo tiempo, existen en el predio construcciones centenarias, emplazadas en un marco paisajístico caracterizado por vistas y diversas especies vegetales añosas que le confieren un alto valor patrimonial.

La necesidad de crear una Armada y un Parque de Artillería surgió a poco de asumir Sarmiento como presidente. Sin embargo, la obstaculización del Parlamento impidió una pronta resolución a las iniciativas del gobierno. Recién en mayo de 1872 el Congreso votó la partida de dinero para la adquisición de buques de guerra y en octubre de 1873 sancionó la ley de creación del Arsenal.

El 16 de diciembre de 1873 Sarmiento firmó el decreto que autorizaba al Poder Ejecutivo Nacional para construir el Arsenal Naval en Zárate. Los trabajos comenzaron al poco tiempo, pero las obras aún no habían sido concluidas cuando Sarmiento dejó la presidencia el 12 de octubre de 1874. Ocho días después, el día 20 de octubre, por solicitud de Sarmiento, su sucesor en la presidencia Nicolás Avellaneda, lo nombró inspector de obras del Arsenal, cargo con el que llegó a Zárate poco tiempo después.

Algunos edificios aún existentes fueron construidos en aquella época bajo la dirección del propio Sarmiento, lo que le otorga a los mismos un valor histórico especialmente significativo, y otros levantados posteriormente poseen, también, valores arquitectónicos.

Desde su creación esta institución adquirió un significado especial en la vida de los zarateños motivando ello diferentes celebraciones y actividades sociales en este ámbito. Ilustrativa de esta interacción con la comunidad es la crónica Fiesta de los niños en el Arsenal de Artillería, publicada en el diario “El Debate” en su edición del miércoles 24 de diciembre de1958 que, a continuación, se transcribe:

“Singular brillo alcanzaron los actos que se realizaran en el Arsenal de Artillería de Marina con motivo de los festejos de las festividades de Navidad dedicada a los niños de la ciudad, contando con el marco magnífico de la niñez expectante por la llegada de Papa Noel.

Comenzaron los actos con la actuación de la Banda Infantil de la ciudad de San Miguel, que por una gentileza del Intendente de dicha ciudad fuera cedida para este acto, ante los ojos asombrados y risueños de los cebollitas desfilaron luego la niña Estela Nidia Consiglio con sus bailes llenos de gracia y plasticidad, los payasos Tinita y Barrilito (del circo Reale), la alambrista Gladys, el prestidigitador Chevallier Andreis y los bailarines folklóricos de la ciudad de Campana para culminar la fiesta con la puesta en escena de la pieza de Germán Ciclis “Viuda fiera y avivata, busca soltero con plata. La llegada de Papa Noel configuró la apoteosis emocional de los niños quienes entre vítores y aplausos recibieron de sus manos obsequios y golosinas.”

-El “chalet” del Arsenal poco tiempo después de su construcción. Década de 1900-

• En la Plaza, en el Teatro Italia…

“El Eco de Zárate” fue el periódico fundado por G. Antonio Mascheroni el 1º de febrero de 1899 y que, desde diciembre de ese año, continuó apareciendo con regularidad hasta el año 1946, bajo la dirección de Pedro C. Gauthier. Registra con precisión los diversos acontecimientos sociales; políticos e información general que se produjeron en Zárate durante la primera mitad del Siclo XX.

Comienza el año 1902; en su crónica publicada en la edición el 8 de enero de ese año -Número 154 - quien la escribe y que firma X invita al lector a recorrer las calles del entonces pueblo de Zárate y a divertirse con las celebraciones de fin de año organizadas por autoridades e instituciones: actuaciones musicales; presentaciones de ópera y obras teatrales y como atracción principal las veladas danzantes.

Cuatro son los escenarios del recorrido propuesto: la Plaza principal, llamada Anta en ese entonces; el Teatro Italia, en la calle Castelli entre Justa Lima de Atucha y Brown; la Operai Italiani, en la calle Belgrano entre Moreno y General Lavalle y la Sociedad Española. Se transcriben, a continuación, los párrafos principales:

1º de Año

“El año que ha poco empieza no puede quejarse, se le ha recibido en medio de fiestas y con el mayor entusiasmo; tampoco nosotros podemos quejarnos, puesto que nos hemos divertido, tanto la noche del último día del extinto año 1901 como el primer día del que ahora rige los destinos del mundo.

El último suspiro del año pasado y el primer vagido del recientemente nacido, fueron recibidos con música y alegría; con toda puntualidad, en el mismo instante que uno moría nacía a la vida activa el otro, que durante trescientos sesenta y cinco días será nuestro compañero inseparable y que cuando llegue el duro trance de dejarnos, le despediremos como lo hemos recibido y recibiremos a su sucesor, en medio de entusiasmo delirante, de música, de alegría.

Las fiestas celebradas en la noche del 1º del corriente eran todas tentadoras y atrayentes; todas se celebraban casi a la misma hora, ó por lo menos daban principio simultáneamente, ¿Qué hacer ante tal contratiempo?

……

Seguidme y veréis sin gastar un solo centavo todo lo que yo he visto esa noche (sin gastar nada tampoco) y os divertiréis como yo me he divertido.

Vamos, dadme el brazo, que así iremos más cómodamente; son ya las 9 y debemos apurarnos, sino, adiós nuestros proyectos o más bien dicho los míos.

Las 9, la banda de música “L’Abbruzzese” empieza á tocar la segunda parte de su programa, mirad a todos lados, la plaza está concurridísima, no se ven mas q’ interesantes grupos de nuestras bellas, ya paseando por las avenidas, ya sentadas en los numerosos bancos que allí existen; se oyen sus risas, sus argentinas voces, se ven sus ojos cuyas miradas enloquecen, se siente su perfume y el vago encanto de sus personas.

Allí está todo cuanto de mas bello, de más distinguido, tiene nuestra sociedad; demos algunas vueltas deleitando al mismo tiempo nuestra vista y nuestro oído y luego nos dirigiremos hacia el Teatro “Italia” en donde no tardará mucho en darse principio a la interesante función.

-La Plaza Mitre en la década de 1910-

Nuestra Plaza principal -primero llamada Anta, luego General Roca y hoy Mitre- alcanzó su máxima expresión de diseño hacia el año 1910 tal como lo testimonian fotografías de la época. Fue un largo proceso de transformación a partir de los primeros trazados, evolucionando desde la plaza seca desprovista de todo equipamiento y ornamento hasta llegar a la plaza-paseo del Centenario de la Revolución de Mayo.

Ha cambiado su nombre y ha conocido varias transformaciones desde sus orígenes en 1827 pero nuestra plaza cívica fue y será el ámbito de referencia y el sitio histórico - simbólico de Zárate, desempeñando un papel fundamental en la vida diaria de nuestra gente; prueba de ello es que ya en el año 1902 era uno de los escenarios urbanos seleccionados para la celebración de llegada de un nuevo año.

-Década de 1910. Vista de la Plaza: desde la Municipalidad hacia la calle Belgrano en la que se distingue la construcción “liberty” de la Confitería del Progreso-

-Década de 1910. Vista de la Plaza: desde la Municipalidad hacia la calle 19 de Marzo en la que se destaca el edificio de la Escuela Nº 1, demolido en 1943 para dar lugar al actual-

Continúa X con su relato: “Mientras la banda dá principio á la tercera pieza, salgamos nosotros sin ser vistos por nadie, pues de otra manera tal vez no nos dejan salir; mientras vamos al teatro hablemos de alguna cosa para hacer mas corto el trayecto, ¿no tenéis nada que contar, ninguna novedad digna de nota, ningún acontecimiento que merezca los honores de la publicidad? Es extraño! Creía que me podríais dar alguna noticia sobre la tan debatida cuestión internacional, ó sobre la política actual, ó sobre la luz eléctrica ó sobre los nuevos impuestos, ó sobre el nuevo mercado con que desde hoy cuenta nuestro pueblo, ó sobre la colocación de elegantes chapas con el nombre de las calles, algunos de los cuales fueron cambiados, ó sobre la nueva numeración, ó sobre el próximo carnaval, o…ya veis si hay temas de palpitante actualidad de que poder entablar una conversación que nos distraiga por un momento.

…pero, ya estamos en la Sociedad “Italia”, dejaremos para luego la continuación de nuestra interesante conversación.

Pasad no más, viniendo conmigo no tenéis porque abonar nada, ahora ya estamos dentro, que bello golpe de vista tiene el salón ahora, no es cierto?

Parece otro con tanta concurrencia de familias, ved, allí están las familias de Guerci, Condomí, Pérez, Palazzoli, Labattaglia, Balbidares Vera, Nelson Pages, ocupando los palcos á ambos lados del salón.

Ya se levanta el telón, vá a empezar la representación de la celebrada obra de V. Sardou “Tosca” puesta en música por el célebre compositor Puccini, una de las glorias musicales de Italia.

El mencionado drama fue puesto en escena por la compañía Aymasso con todo el aparato escénico necesario y llamó extraordinariamente la atención de la concurrencia el lujo de los trajes y muy especialmente el que lucía Tosca en el primer acto.

Tosca fue magistralmente interpretada por la señora Enriqueta Aymasso que tantas simpatías goza en este pueblo desde que en ese mismo teatro se presentó al público de Zárate hace ya más de diez años. Los aplausos por parte del público no escasearon para la protagonista…

-Sociedad Italia en la calle Castelli. Primeros años del Siglo XX-

… Si queréis, dejaremos por ahora á “Tosca” con todas sus intrigas malvadas, sus venganzas, sus martirios, sus amores y odios, y mientras se prepara la escena para dar principio al tercer acto nosotros nos iremos a ver que tal está el entusiasmo en el bazar rifa de la Sociedad Española.

…

Entremos, nadie nos lo prohíbe; ya estamos en el foco de todas las diversiones, la fiesta está en todo su apogeo y los palcos están ocupados, como siempre, por elegantes y simpáticas niñas que son la alegría del salón…”

…

-Sociedad Española en su sede de la calle Independencia al 800. Primeras décadas del Siglo XX-

-Sociedad Española en su sede de la calle Independencia al 800. Primeras décadas del Siglo XX-

Finalmente, X llega al final de su recorrido: “Nos vamos a la “Operai italiani” en donde el baile estará en su punto más culminante.

No nos equivocamos, aquello era un cuadro digno de ser descrito por plumas privilegiadas ó trasladado al lienzo por los artistas de los colores y el lápiz.

El inmenso salón había sido sencillo pero artísticamente arreglado y se inauguraba esa noche la alfombra, por sobre la cual se deslizaban sin ruido las felices parejas que danzaban alegremente al compás de la orquesta.

Cuando llegamos no necesitamos tampoco preguntar si se podía entrar, se nos invitó a entrar galantemente y nosotros no tuvimos porqué rehusarlo.

Era la hora en que las parejas descansan las fatigas del baile mientras se toma una taza de chocolate.

Aprovechamos el tiempo para entrar a averiguar algo sobre la comedia que varios aficionados representaron antes de dar principio al baile. “La casa de campo” fue representada con muy buen éxito por las señoritas Irene Manzi y Catalina Pugliese y los jóvenes Nicolás Zanola y José Dragonetti, quienes fueron sumamente aplaudidos.

Concluido el obligado intérvalo del chocolate se prosiguió con mayor entusiasmo el baile, bailándose en medio de la mayor armonía hasta la mañana del jueves, en que se empezaron a retirar las familias aunque con sentimiento todavía.

Ya veis, queridos lectores ó lectoras, como viniendo conmigo habéis asistido, aunque con el pensamiento, á cuatro fiestas á cual mas interesante y divertida. X.”

En la misma edición de “El Eco de Zárate”, en la sección Notas sociales y con el título DEL 1º DE AÑO se publican los siguientes comentarios sobre las celebraciones:

“Pocas veces ha presenciado Zárate una de aquellas noches agradables para su sociedad que vive sumergida casi siempre en el profundo silencio de los centros inactivos.

La noche del Miércoles último como lo teníamos mencionado, se llevaron á cabo las diferentes fiestas que distrajeron a un buen número de familias.

- El Teatro Italia estuvo expléndido. Lleno de una selecta concurrencia presentaba el salón un aspecto hermoso donde el primer actor de la compañía debutante señor Aymaso satisfizo en estremo a los espectadores del drama “Tosca”.

- En el Bazar de la Sociedad Española, no decayó ni por un momento, la animación de las noches anteriores.

Una infinidad de familias distinguidas ocupaban los palcos desde donde admiraban el conjunto agradable que cada noche atrae un nuevo contingente.

- El baile de la Operai, no dejó nada que desear y á no dudarlo, ha sido uno de los mejores en la época.

El salón profusamente iluminado presentaba un lindo golpe de vista, con su rica alfombra recién estrenada y la infinidad de guirnaldas que pendían de las arañas.

La concurrencia que fué muy numerosa, mantuvo la animación hasta las 4 de la mañana, hora en que el astro rey anunciaba un nuevo día; el segundo del año.

- Por último, la plaza estuvo esa noche llena de familias que gozando de la fresca brisa se paseaban en ella por todas direcciones.

Esto es digno de una población como la nuestra. Zárate, con el elemento que cuenta en su sociedad, no debiera permanecer inactivo nunca

Sus recursos son muchos é inagotables, y solo la negligencia es la que puede obrar entre aquellos únicos llamados a iniciar toda clase de administración para la Sociedad.”

• Referencias en periódicos y revistas

La revista DEPORTE Y CULTURA fue una publicación semanal nacida con el objetivo de brindar a los vecinos zarateños información de la parte cultural, social y literaria y, también, de la deportiva. Fue fundada el 6 de mayo de 1940 por el educacionista D. Antonio Millán Ramos (h).

Con un original formato para su época, a varios colores, y con abundante material de lectura, estableció los días jueves para su aparición. A lo largo de la década de 1940 propició numerosos certámenes sociales y deportivos, entre ellos las maratones Campana - Zarate; concursos de señoritas e infantiles; concursos futbolísticos y varias excursiones.

En relación a esta MIRADA HACIA EL PASADO ZARATEÑO resultan particularmente ilustrativas sobre las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y Reyes las portadas y editoriales que a continuación se presentan:

Año Nuevo

“Estamos próximos a dar por terminada la jornada de un año. Una senda menos que se nos aparta de la vida, un camino más que ya hemos recorrido!

Si miramos hacia atrás, nos parece extraño que sean tantas las luchas y esfuerzos que hemos realizado para cubrir esta etapa lógica y natural de nuestra existencia.

Sin embargo, estamos frente a la realidad del tiempo, que no se detiene y que tampoco nos engaña. Hemos recorrido y vivido un año! Tal vez el año 1945 nos depare mejor suerte, mayor satisfacción, otro destino

La esperanza nos alienta. Y así continuamos la ruta; siempre con el deseo de avizorar otro horizonte. Mientras el tiempo marcha y el espíritu nos aviva la voluntad con la esperanza de ese gran mañana.”

Deporte y Cultura. Revista semanal - Deportiva - Cultural - Gráfica - Social y de Interés General. Dirección Antonio Millán Ramos (h). Año VI. Gral. José F. Uriburu (Zárate), Diciembre 29 de 1944. Número 238

Año Nuevo, Nuevas Esperanzas!

“Se aproxima el año nuevo. Una nueva cifra; 1946; nos regirá durante el lapso de 365 días, nuevas esperanzas cargan las alforjas de nuestros más apreciados sueños de mortales.

En realidad, una brisa suave de paz, más que el año pasado nos acaricia; pero siempre la incertidumbre de un pesimismo nos retiene el pensamiento. Los pueblos del mundo han sufrido mucho como para ponerse de pronto a soñar en dichas venideras.

El amargor de la gran conflagración aún los mantiene remisos. Cuántos habrán pasado la Navidad, fiesta tradicional, sin tener un bocado de pan para alimentarse. Cuántos sentirán las campanas de las parroquias con una leve sonrisa mezclada de tristeza.

No pensemos solamente en nuestro país, la Argentina, actualmente paraíso terrenal, donde el dinero y en las calles y fiestas la gente se vuelca para reir, conversar, soñar con un pasado venturoso.

Detengámonos un instante a pensar en la miseria del mundo y entonces, como en la sagrada parábola, seguiremos nuestro camino, por más áspero, sonrientes y resignados ante el destino nuestro que se cumplen una tierra de promisión, grande y generosa, que todo lo da con la abundancia y el regocijo de lo grande!”

Deporte y Cultura. Revista semanal - Deportiva - Cultural - Gráfica - Social y de Interés General. Dirección Antonio Millán Ramos (h). Año VI. Gral. José F. Uriburu (Zárate), Diciembre 27 de 1945. Número 288

• En la calle Justa Lima de Atucha

Desde los orígenes formales del pueblo de Zárate (1827) la calle Justa Lima de Atucha fue la elegida para convertirse, a través de su evolución, en la arteria comercial por excelencia y en el centro de reunión social y encuentro de los zarateños; ha sido y es un emblema ciudadano porque transitar por esta histórica calle es estar en Zárate, es participar, es mostrarse, es decir “estamos aquí”.

Luego de la renovación arquitectónica producida desde las últimas décadas del Siglo XIX y las primeras del XX, en las que el escenario urbano fue dominado por la presencia de las últimas tendencias estilísticas (italianizante; art nouveau; art deco; pintoresquista...) importadas desde las ciudades capitales, en la década de 1940 la calle Justa Lima de Atucha -así llamada en agradecimiento a la hacendada que donara la construcción del Templo Parroquial Nuestra Señora del Carmen- afianzó su carácter predominantemente comercial; de servicios y de esparcimiento; instalándose en ella las grandes tiendas, entidades bancarias; los negocios especializados en determinados rubros y los bares y confiterías “de moda” para la hora del copetín.

Las grandes tiendas -cabe mencionar, entre otras: Gran Tienda “La Lucha”; Tienda “La Moderna”; Tienda “Roma”; Gran Tienda “El Fuego”; Casa Palazuelo; Tiendas de La Liquidadora...- se transformaron, en ese entonces, en referencia obligada por su surtido, su calidad y los servicios al cliente. En las fiestas navideñas, de fin de año y de reyes eran el paso obligado de los zarateños quienes realizaban sus paseos; adquisición de presentes y, para finalizar luego; tomando el té o el copetín en las confiterías de moda.

Relatos e imágenes de Zárate que conocieron nuestros antepasados y que hoy recordamos acercándonos ya al inicio de un nuevo año.

-Vidrieras de Tiendas de la Liquidadora con sus ofertas de Navidad. Justa Lima de Atucha al 200-

-Vidrieras de Tiendas de la Liquidadora con sus ofertas de Navidad. Justa Lima de Atucha al 200-

-Una publicidad (1928) ilustra sobre los juguetes ofrecidos en el Día de Reyes-

Fuentes consultadas

• Baccino Silvia Irene y Sorolla María Luisa. “Era una vez… Zárate”. 1997

• Botta Vicente Raúl. “Historia de Zárate 1689 - 1909”. La Plata. 1948

• “El Debate” en su edición del miércoles 24 de diciembre de1958

• “El Eco de Zárate”. Edición del 8 de enero de 1902- Año III. Número 154

• “El Eco de Zárate”. Edición del 4 de enero de 1928- Año XXIX. Número 2295

• Deporte y Cultura. Revista semanal. Diciembre 29 de 1944. Número 238

• Deporte y Cultura. Revista semanal. Diciembre 27 de 1945. Número 288

Asociación Amigos del Museo de Zárate Quinta Jovita - Ituzaingó 278 - Tel. (03487) 422038

http://amigosmuseozarate@yahoo.com.ar / lajovita@argentina.com.ar