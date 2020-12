Se realizarán controles durante todo el fin de semana en los distintos bares de la ciudad que están habilitados para funcionar sin restricción de horario únicamente como gastronomía y no como boliches.

En el marco de la nueva normalidad, el Municipio de Campana recuerda a los vecinos que aún continúa vigente la prohibición de reuniones sociales de más de 10 personas.

Las reuniones que no superen dicha cantidad de concurrencia, se podrán realizar al aire libre o en espacios cerrados con buena ventilación, pero no con aire acondicionado. No se puedencompartir utensilios y uso de tapabocas la mayor parte del tiempo que sea posible.

Para hacer cumplir esta normativa, la Dirección General de Inspecciones y Habilitaciones realizará los controles pertinentes en los distintos bares de la ciudad que funcionan sin restricción de horario únicamente como gastronomía y no como boliches.

En tanto que, ante denuncias de fiestas clandestinas en casas o quintas, la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana llevará a cabo controles junto a Policía y se hará intervención al Juzgado de Faltas y Justicia Federal.

Estas medidas se determinaron a fin de respetar con los protocolos que están dentro del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), que busca evitar contagios de Covid-19