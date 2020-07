Por Rodrigo González Miranda... Con la salida de Darío Lema de la dirección técnica de CADU, comenzaron las especulaciones sobre quien ocuparía el cargo, aunque dos son los que en apariencia suenan muy fuerte por Villa Fox. Uno ya trabaja en la institución Sebastián Farías y el otro estuvo en la casa hasta 2017, Gustavo Puebla. Hablamos con Sebastián Farías...

-Sebastián eres uno de los candidatos a la dirección técnica del plantel superior de CADU. ¿Hablaste con respecto a tu candidatura?

-Realmente nadie se contactó conmigo a pesar de estar en el club. Siempre me tienen en consideración pero nadie me comunicó nada. Seguramente. como me dijo un dirigente, hay otra persona con chance que es Puebla y seguro sea él porque conmigo nadie se comunicó.

-Oficialmente te daban como candidato fuerte, creímos que había estado la charla de los dirigentes con vos. ¿Estás a cargo interinamente del plantel?

-No, solamente entreno todos los días, desde que comenzó el aislamiento, al grupo de reserva que habiamos formado y los chicos de 4ta. división. Nadie hablo conmigo, si hablé con ellos pero evalúan la buena campaña que hizo Puebla, al menos me dijeron eso y por eso estaría un escalón arriba. Sinceramente si esto se da,sentiré que no valoran mí trabajo.

-¿Qué esperas para lo que resta del año y a un futuro 2021?

-Depende de lo que decidan, ahí tomaré mí decisión a futuro.

¿Gustavo Puebla dirigirá a CADU nuevamente?