El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se refirió al regreso de las clases presenciales en el marco de la pandemia de Covid-19. "Creo que antes de fin de año podremos volver a las clases", dijo el funcionario.

En declaraciones a Radio con Vos FM89.9, al ser consultado sobre si cree que las clases presenciales pueden regresar antes de fin de año en el AMBA, Trotta sostuvo: "Creo que sí", y agregó que "el ministro (de Salud de CABA) Quirós, tiene una mirada muy positiva y ojalá esa mirada se pueda sostener y que podamos ir mejorando en las próximas semanas. Estamos trabajando para eso".

"Si no se puede en toda la provincia (de Buenos Aires), por lo menos en las localidades donde hay baja circulación del virus, que haya un regreso a las clases. Queremos que los chicos vuelvan a las aulas lo antes posible", remarcó el ministro.

Trotta también reconoció que "no es sencillo" y "nos cuesta proyectar el regreso" porque "vemos que en el país hoy la Covid está impactando con mucha fuerza, como impactaba en Ciudad hace dos o tres meses".

Ayer hubo una cumbre entre Nación y Ciudad sobre el regreso de las clases presenciales. En la reunión los funcionarios de la cartera de Educación analizaron la propuesta del regreso a las clases en espacios abiertos.

Si bien una vez finalizado el encuentro Trotta afirmó que "no hubo un acuerdo", establecieron mesas de trabajo conjunto para acercar posturas y avanzar en el regreso de las clases presenciales de manera segura para la comunidad educativa.

En este sentido, el ministro aclaró en la entrevista radial de este mediodía que (con las autoridades de Ciudad) “no es que no estamos de acuerdo, la duda que tenemos es que no se vincula a un esquema de deseo sino de responsabilidad". “La diferencia que tenemos es que el proceso de revinculación es ir a plazas o escuelas y, en el campo epidemiológico, es que no están dadas las condiciones en esta ciudad”, agregó.

“La ciudad se adelantó en plantear una agenda que no fue lo de la reunión”, mencionó. “Vamos a hacer lo que nos digan los demás especialistas”, sentenció Trotta.