¿Me viste el viernes pasado cuando casi chocamos, por descuido más mío que tuyo? En mirada bulto me viste porque hábilmente me esquivaste y pasaste por detrás. Vos venías caminando rápidamente sin barbijo. Yo estaba sacando la basura. Con barbijo puesto, obviamente. Para cuidarme a mí. Y para cuidar a quien eventualmente pudiera pasar. Y si me viste, ¿qué viste? ¿Te quedaste pensando algo?

Yo me quedé pensando mucho: en vos, en mí, en todos.

Yo soy tu "otro", uno de tantos "otros" tuyos. Podrías necesitarme algún día. Y yo a vos. Si te caés en la calle y yo estoy ahí voy a darte una mano para que puedas levantarte o voy a llamar a una asistencia médica y quedarme a tu lado hasta que venga. Y esperaría que vos hicieras lo mismo por mí.

En Psicoanálisis se habla de "asesinato - suicidio". Si una persona mata a otra en muy buena medida se mata a sí misma porque el "otro" es el complemento. Sin el "otro" no es posible vivir. Aunque específicamente no fuera yo a quién vos necesitaras algún día ni vos a quién yo necesitara sería fundamental que ambos tuviéramos en cuenta dos cosas, al menos.

Una es que cada uno de nosotros es importante en sí mismo y para otros "otros" que pueden no ser vos o yo. Y la otra cosa es que cada uno de nosotros dos es para el "otro" un representante de todos los "otros" a los que necesitamos para SER. El "otro" es el "alter". Y el "alter" altera. Es decir, te saca de tu reducto para convocarte a la vida. A veces te agrada, otras veces te molesta, otras veces te hace entrar en dudas, otras veces…

El "otro" es el bebé que altera tu sueño con su llanto en medio de la noche. Y vos tenés que levantarte, aun cansado/a, para darle de comer o para ver cómo acurrucarlo porque algo le duele o porque se asustó. Te levantás para ayudarlo, para asistirlo, para vivir con él ese momento. Te llama el "otro", te llama "el bebé", te llama la vida. Claro es que el "otro" puede ser un niño más grande, un adulto, una persona mayor.

No hay "yo" si no hay "otro". Ningún ser humano se "humaniza" sin "otros". "Yo" y "otro" forman una unidad de partes diferenciadas. Pero esas partes no existen sin esa unidad. Algo no está funcionando bien en ese sentido. Playas donde no se guardan los protocolos necesarios, fiestas clandestinas, reuniones en lugares cerrados, encuentros familiares de más personas que el número recomendable son algunos de los testimonios de un problema que parece consistir en que, además de la negación respecto del riesgo personal, se borra el "otro".

Ese "otro" que probablemente resultará contagiado sin asistir a esos lugares y eventos, pero es el "otro" de la convivencia cotidiana, el "otro" que nos vende algo que compramos, el "otro" con el que nos cruzamos. Asumo como personal (sin posibilidades de confirmación o refutación) la sensación de errores de parte del Gobierno que abrieron las compuertas para conductas como las que antes he mencionado. Y también como personal asumo el criterio acerca de la importancia que tendría que tales errores fueran explícita y concretamente reconocidos por las autoridades.

De todos modos, esos errores no anulan la responsabilidad de cada ciudadano en los comportamientos que lleva a cabo. Deberíamos ser conscientes de la importancia que cada uno tiene para sí y para el "otro".

Es imprescindible que miremos y veamos. Y entonces podremos decir qué vemos cuando vemos, qué veo cuando te veo, qué ves cuando me ves. Creo que muy probablemente lo que veremos sean seres humanos asustados. Muchos manifiestamente asustados. Muchos encubiertamente asustados bajo un disfraz de euforia y excitación. Es urgente que nos veamos y que nos sinceremos para no seguir presenciando que "la mentira es la verdad".