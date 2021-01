Es una pregunta que atraviesa medios, redes, personas conversando. Es altamente preocupante: violencia, descontrol, consumo problemático, fiestas clandestinas, falta de protocolo con relación al Covid- 19, conductas sumamente desaprensivas, mucho enojo, caracterización de otros como "enemigos", entre otras conductas impregnadas de agresión.

Una de las respuestas más difundidas es que es un fracaso de la educación y que la solución está en la educación. Pocas dudas quedan acerca de la importancia de la educación. Pero es conveniente señalar que la educación no es sólo lo que hacen los padres con los hijos y los docentes con los alumnos en las instituciones específicas (ambas cosas por supuesto fundamentales).

Educación es también lo que las generaciones mayores muestran acerca de cómo se manejan en el mundo a niños, adolescentes y jóvenes.

¿Qué se observa y observan las nuevas generaciones respecto del último sentido de la educación indicado? Guerras. Violencia. Atentados. Inequidad. Grandes dificultades económicas (por ejemplo para los jóvenes de acceder a una vivienda, seguramente más en algunos países que en otros). Contaminación ambiental que ha alterado ecosistemas y el equilibrio general del Planeta, producto del afán de lucro de quienes cuentan con recursos para realizar acciones depredantes. Hace poco tiempo un dato de la Unicef revelaba que doscientos cincuenta millones de niños viven en situación de guerra.

Al principio de la pandemia, parecía consolidarse un discurso general que refería que el Coronavirus (que atraviesa fronteras, etnias, sectores sociales) nos mostraba que todos somos semejantes y que de esta tremenda situación sólo vamos a poder "salir todos juntos".

Un año después se observa en muchas personas, sectores y naciones, una especie de "sálvese quién pueda'. Países ricos compran vacunas de más (¿fines preventivos, especulativos?). Países pobres no acceden a lo necesario.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director de la OMS (Organización Mundial de la Salud, acusada por otra parte de cuestiones muy graves) dio ante la Junta Ejecutiva un duro y doloroso discurso, criticando la actitud de Farmacéuticas y países ricos que actúan de manera egoísta tal que perjudican a los países pobres. En tal sentido, habló de "fracaso moral".

Cómo es posible que en países ricos se pueda vacunar gente joven mientras que los países pobres no pueden vacunar a la totalidad de los trabajadores de la salud y a la población de riesgo.

Esto está pasando, "estamos haciendo" en el mundo y con el mundo. Estados Unidos, considerado por muchos paradigma de la democracia, exhibió el asalto al Capitolio y Trump no asistió a la asunción del Presidente electo. Si nos remitimos a nuestro país, podemos hablar de muchas cosas. Por ejemplo, recordar que en el año 2015 la Presidenta saliente y el Presidente electo no se pusieron de acuerdo para fijar el lugar donde se efectuaría el traspaso de gobierno (suponemos obviamente que no hubo un "acuerdo" para ese "desacuerdo"). Podrían ponerse ejemplos muchísimo más graves aún de décadas anteriores.

Al principio de la pandemia, a muchas personas nos complacía y tranquilizaba ver juntos en conferencia de prensa a gobernantes que pertenecían a distintas fuerzas políticas. Pero duró poco. Las internas partidarias intervinieron y se reinstalaron con fuerza los enfrentamientos entre las vertientes políticas.

El clima volvió a polarizarse. Cuesta pensar que ante un fenómeno de tanta gravedad no sea posible definir mínimos acuerdos para proteger la vida. ¡Qué difícil, entonces, para un o una docente explicarles a los alumnos que mucho mejor que pelear es intentar construir acuerdos!

Lamentablemente, el "anticuarentenismo" mostró y accionó ostentosamente su oposición a "todo". El Gobierno, por su parte, cometió errores que sigue no reconociendo como tales y que legitimaron que multitudes pudieran reunirse. Es muy difícil coordinar medidas de protección epidemiológica, necesidad de reactivación económica y deseo de esparcimiento de muchas personas. Pero nos rasgamos las vestiduras cuando vemos lo que ocurre en los lugares de veraneo, en las playas, en "fiestas", en la dificultad espontánea para guardar distancias y protocolo en general y…¿era muy difícil imaginarlo cuando se abrió esa posibilidad? Algo falló en lo que respecta a la previsión.

Bien, o no tan bien. Estas y otras cosas muy difíciles y tremendas ocurren en el mundo y en nuestro país. Forman parte de la "educación".

También tales cosas les "enseñamos" a nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Se las enseñamos cuando las hacemos. No hay dudas de la importancia de la escuela para los niños y adolescentes, de los institutos terciarios y universidades para los más grandes. ¿Hubo clases en el año 2020? Para algunos sí. Para otros no, por falta de conectividad o por no poder adaptarse a la modalidad. Los docentes trabajaron mucho.

Pero la otra parte de la "educación", la anteriormente mencionada, sigue funcionando y provocando efectos nocivos. Las clases presenciales son sumamente importantes. Por lo que significan en sí mismas y porque durante el año 2020 muchos papás y mamás trabajaban con los hijos al lado o alrededor, intentando que no se movieran mucho y que no se alejaran para que no corrieran riesgos. Pero no centremos toda la discusión acerca de la educación en la disyuntiva apertura de escuelas o no y cuándo en el primer caso. Pensemos también en esa "otra educación".

No va a servir de mucho que los chicos sepan muy bien multiplicar si no aprenden a multiplicar la solidaridad. Y para eso deberíamos "saberla" quienes "enseñamos" (formalmente docentes, o no). Por eso la pregunta de cierre (con intención de apertura) es otra que la del título de este artículo. La pregunta es: ¿Qué pasa con los adultos? Afortunadamente, los seres humanos siempre podemos cambiar, esto es, acceder a una nueva y más amplia forma de mirar, pensar y actuar.