El tema lamentablemente no es nuevo en el Partido y fueron creciendo los reclamos en los últimos días desde diferentes barrios. ¿Qué pasa con el agua de red?, la pregunta que se hacen los vecinos. ¿Quién se hace cargo de la situación?, la mayor inquietud que los atraviesa porque respuesta no hay...

No es solo en un vecindario o una zona específica, las quejas crecieron por toda la Ciudad. "¿Qué pasa que no hay agua?". "Aguas de Zárate no responde ". La pregunta y la respuesta más escuchada.

La higiene es una clave para la salud humana y mucho más en estos tiempos que estamos atravesando pero y qué pasa cuando no tenemos un elemento tan vital como el agua.

Los problemas con el abastecimiento del líquido ya son casi históricos en Zárate, principalmente cuando se acerca la temporada estival, sin embargo, parece que se adelantaron y de manera alarmante, algo que fue recurrente a lo largo de este ajetreado 2020.

A eso debe sumarse la cantidad de pérdidas registradas en la vía pública en muchos sectores, demasiados diría yo, y que siguen sin solución.

Hipótesis circulan muchas sobre la razón de este preocupante hecho. Falta de personal, falta de insumos y hasta una que suena por ahí que habla de desfinanciamiento del área.

En el mientras tanto el agua no está, la respuestas oficiales no aparecen y los vecinos siguen padeciendo.