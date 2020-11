"En todo el mundo y en épocas invernales convocar a un acto electoral masivo va a implicar mucho cuidado; se evaluará con mucha atención el año que viene cómo está la evolución de la enfermedad, no se puede ser inconsciente", sostuvo la ministra de Gobierno, Teresa García, luego que el Gobernador Kicillof dijera que está charlando del tema con los jefes comunales.

Primarias si, Primarias no. La polémica y la incertidumbre están instaladas desde hace un buen tiempo. Incluso, ya son varios los dirigentes del oficialismo que se han pronunciado al respecto. Y en la oposición, que antes reclamaba por la suspensión, ahora se muestran disconformes. Lo cierto es que por el momento no están ni confirmadas ni descartadas.

"En todo el mundo y en épocas invernales convocar a un acto electoral masivo va a implicar mucho cuidado; se evaluará con mucha atención el año que viene cómo está la evolución de la enfermedad, no se puede ser inconsciente", señaló en declaraciones a Radio La Red la ministra de Gobierno, Teresa García.

Y agregó que "la decisión política no está tomada; he escuchado sectores de la oposición que la dan por hecho, pero no está tomada y no lo estamos analizando, porque es muy temprano", concluyó la funcionaria del gobernador Kicillof, una de sus principales espadas políticas.

Ayer, el propio mandatario había dado su punto de vista al respecto, e incluso había ido un poco más lejos. "Estoy charlando con los intendentes la suspensión de las PASO", confirmó, y luego aclaró que "no tengo una posición definida, lo estoy evaluando porque la Provincia tiene gobiernos opositores y quiero recabar esa información".

Vale recordar que días atrás fue el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, quien tiró una contundente piedra en referencia al tema. "A través del diálogo y el trabajo conjunto con los sectores políticos, generemos los consensos necesarios para presentar un proyecto de ley destinado a la suspensión de las PASO para el año 2021", aseveró el sanjuanino.

Por su parte, más tarde, el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, expresaba que "el cronograma continúa siendo el mismo hasta hoy. Lo que agrega incertidumbre es la pandemia y, si uno tiene que decir qué va a pasar el año que viene, no lo puede decir. Cómo vamos a estar en julio, agosto, no lo sabemos", dijo.

A su turno, la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, afirmó la semana pasada que el Gobierno "está trabajando bajo el cronograma electoral vigente" y advirtió que cualquier modificación del esquema vigente "debe ser realizada por ley y debatida en el Congreso de la Nación".

García Blanco señaló que trabaja junto con la titular de la Dirección Nacional Electoral (DINE), Diana Quiodo, y el Ministerio de Salud y Justicia de la Nación "en la evaluación de medidas sanitarias y de prevención para las elecciones nacionales de 2021, en caso de persistir el escenario de pandemia que atraviesan la Argentina y el mundo".

Consultada sobre el particular, la titular del Pro, Patricia Bullrich, sostuvo que "la condición fundamental es que las reglas de juego de la democracia, que son las elecciones, deben consensuarse con un acuerdo entre todas las partes. No puede que ser una sola parte decida cuáles son las reglas. Si no, la cancha se inclina a favor de los intereses de alguno”.

A su vez, Alfredo Cornejo, titular de la UCR, dijo que "nuestra posición es que no deben cambiarse las reglas de juego, esto naturalmente lo es. El oficialismo acomoda las reglas a su conveniencia”.