A Dante Panzeri, periodista de alma, que en algún lugar del infierno de los disconformes sabrá señalar los inumerables errores y renunciamientos de este artículo. Salud Maestro.

Cuál es la realidad hoy del periodismo entre nosotros, en Zárate. Qué es lo que veo yo, a mi edad, con mi historia, desde mi formación, teniendo en cuenta mi experiencia y, además, en medio de la situación actual que seguramente derivará en una de las peores crisis económicas, si es que la palabra crisis no estuviera tan manoseada al punto de usarse para cualquier cambio o situación crítica, no importa la magnitud de las consecuencias que implique

Tengo 63 años y colaboro sin recibir remuneración alguna, en medios escritos, radiales, televisivos, y en las redes sociales, apenas un breve período rentado como operador en Radio Nuclear que duró algunos meses, desde hace más o menos cuarenta años. Pero no soy periodista, ni locutor, ni he estudiado una carrera afín con esas actividades, fui al colegio industrial y luego me recibí de Ingeniero electromecánico, aunque trabajé en Logística durante los últimos treinta. Nada más alejado del periodismo imposible con lo que me he ganado el sustento.

Por eso esta rara mezcla de mirar esta profesión alternativamente y por momentos, de cerca y de lejos, de acuerdo a los tiempos libres en los que me he podido dedicar casi como un juego a una actividad demasiado seria. Confieso no tener ni idea de lo que significa ganarse la vida pateando las calles de una ciudad reacia a informar, y a informarse, observando e investigando cosas que siempre molestan a alguien, mientras hay que pasar mil veces para cobrar el aviso que alcance para llegar a fin de mes, comprar insumos, pagar las cuentas con la vida. Tampoco he debido sufrir el quite del saludo, muchas veces para siempre, de aquellos vecinos que se sienten ofendidos cuando se publicó algo que los ha incomodado.

Así y todo, por ser parte al menos en un segundo plano de esta profesión, no puedo negar mi posición muy crítica respecto a la calidad del periodismo que hacemos y consumimos en esta y en otras tantas ciudades y me parece que desaprovechar el día del periodista para expresarlas sería un acto de deshonestidad que a esta altura no me interesa cometer.

Claro que reconozco que hemos avanzado mucho en los últimos años en algunos aspectos formales. En el haber existe una importante cantidad de voces al aire en la gran cantidad de emisoras de radio de FM, variedad de publicaciones on line, existencia de una carrera de comunicación de nivel terciario en el Instituto 15 de Campana que contribuye con el profesionalismo de quienes se suman a la ardua tarea de informar, investigar y opinar sobre la realidad local.

En el debe, es lamentable que haya quedado únicamente un solo diario en papel, fenómeno común en todo el mundo por las razones que conocemos, así como la desaparición de un noticiero televisivo que diariamente informaba con transparencia y sin compromisos y que fue borrado de un plumazo como consecuencia de una reestructuración económica inentendible de la empresa de cable que lo emitió durante décadas.

Pero me parece que la preocupación de todos los que trabajamos o colaboramos en los medios locales, debería residir en la baja amplitud y escasa profundidad de los temas que abordamos, la floja capacidad de repreguntar y por lo tanto incomodar democráticamente a los entrevistados que muy poquitas veces salen mal parados, como a veces debieran cuando se apagan nuestros micrófonos, la pobre formación cultural que hemos conseguido sumar en el medio, si algo no puede disculparnos y hasta por ahí nomás, es lo que ocurre a nivel nacional en las conferencias de prensa donde son interpelados el presidente de nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jede de gobierno de CABA en estos meses, donde los periodistas asignados, los hay de todes las edades, efectúan preguntas la mayor parte de las veces mal expresadas y demostrando un nivel intelectual apenas de estudiantes secundarios.

Pero hay algo que creo deberíamos hacer a esta altura del partido y es mirar, por un rato al menos, al otro lado del mostrador. Quitar el modo selfie de la cámara indagatoria con la que nos miramos, aunque pocas veces con ganas de vernos en serio. Ir un rato a visitar cómo anda la calidad de la demanda de la calle, nuestros clientes. Más allá de los defectos, siempre hay excepciones que ya se sabe terminan salvando la ropa, de nuestra oferta, como viene siendo expuesta en esta nota.

Por eso mismo y como cierre de estas reflexiones, me gustaría dejarle a esa demanda, es decir, a nuestro respetuoso público, objeto de nuestros anhelos, tantas horas de aire, tinta electrónica y de la que mancha y miles de imágenes, algunas preguntas, pocas e insuficientes, eso sí.

Porque hace mucho que hemos aprendido que lo importante es preguntar, más que conformarnos con respuestas de compromiso. Que de eso trata, entre otras cosas, el oficio de informar.

Ahí van

-¿Existe interés en el público local en los medios de comunicación de la ciudad. Es decir, la mayoría de los ciudadanos se informan en ellos ?

-¿Los lectores, oyentes, televidentes de Zárate, creen en serio que el periodismo local debe investigar a fondo los problemas de la ciudad, indagando a intendente, funcionarios, concejales, profesionales, empresarios, docentes, sindicalistas, artistas, entre otros, acerca de sus actividades, proyectos, presupuestos, estado financiero de las áreas que coordinan cuando corresponde ?

-¿La gente de Zárate, quiere realmente conocer por boca de los responsables lo que sucede en la ciudad con la obra pública, las Cooperativas, las sociedades de fomento, la vivienda, el estado de la salud de los ciudadanos, con información precisa y datos oficiales, a través de informes completos y bien presentados ?

-¿El pueblo zarateño está dispuesto a exigir en serio a sus representantes que se programen periódicamente conferencias de prensa abiertas a todos los medios informativos con las autoridades de la ciudad y los funcionarios de las áreas clave donde se pueda preguntar sin agenda previa.?

-¿A la gente de Zárate, le interesa sinceramente que sus medios periodísticos mejoren la calidad general de sus ediciones y estaría dispuesta a pagar lo que cuesta alcanzar esos niveles de exigencia. ?