La legisladora provincial Patricia Moyano se refirió a la actualidad local y nacional en diálogo con radio Munizipium.

“Se ha instalado una falsa dicotomía entre el privilegio de la salud o la economía en las decisiones de gobierno. El presidente la nación, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y todos los gobernadores tratan de llevar adelante ambas mediante programas de asistencia, tanto a la actividad privada como aquellos sectores donde la pandemia impacta mucho más, que son los más vulnerables de nuestra sociedad. Lo de la dicotomía es falso, es un discurso que tiene que ver con los intereses de un sector. Desde los distintos niveles el Estado está haciendo un esfuerzo enorme, también la gente y las pymes que ya venían golpeadas en el último año”.

Entre los programas que mencionó la diputada, se encuentra el de Asistencia a Sectores Afectados por la Pandemia (ASAP) en la Provincia, que consiste en una serie de medidas destinadas favorecer a los sectores productivos más afectados por el COVID-19. En dicho programa se encuentra el Fondo Municipal para la Reactivación de la Cultura y el Turismo, implementado a través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, que consiste en la suma de 300 millones de pesos orientados a gastos de adecuación de locales y espacios, mantenimiento y equipamiento de insumos para la reapertura del turismo y la cultura, beneficiando a empresas, prestadores y emprendimientos culturales y turísticos. Además, completan el paquete las medidas tributarias, la asistencia financiera -con vistas a incentivar y ofrecer facilidades al sector productivo-, y la preservación del trabajo, que consiste en una asignación compensatoria del 50% del salario para aquellas pymes que no tuvieron acceso a beneficios equivalentes.

Sobre la postura de la oposición, la legisladora argumentó que si hoy estuvieran a cargo del gobierno “estaríamos prendidos fuego como Brasil u otros países que no tuvieron políticas fuertes en relación a privilegiar la salud de las personas. Lo dijo el presidente el otro día, lo que estamos pidiendo es una oposición responsable. En este momento no pueden primar las apetencias electorales, tratando de obtener a través de la pandemia el consenso de la gente afectada desde su economía familiar o de empresa. La verdad que esperamos que estén a la altura de las circunstancias que vive el país hoy, que no es algo que solo vivimos nosotros”.

La diputada provincial también se refirió a la convocatoria de algunos concejales de la oposición para realizar una manifestación el pasado fin de semana en la plaza Mitre. “En este momento hay que ser generosos, solidarios, hay que ponerse del lado de la gente. La verdad que por suerte la mayoría no asiste a estas manifestaciones en Zárate. Por suerte mucha gente se sigue cuidando, respeta la decisión del gobierno nacional, provincial y municipal de privilegiar la vida. El virus lo vamos a buscar nosotros, no viene a nosotros. Es difícil en este momento pensar en salir adelante si un sector de la dirigencia política no está consustanciado en privilegiar la salud de la gente. No se puede ser tan mezquino de salir a criticar, de salir fogonear sectores en un momento donde hay ponerse a disposición. Decir acá estoy y quiero aportar, porque con la crítica la gente no soluciona nada”.

“Mi mensaje para los vecinos y vecinas de Zárate y Lima es que sigan respetando estas medidas, que no se expongan al contagio, y que no hay que relajarse.Hay que cuidarse porque seguimos expuestos más allá del esfuerzo que hicimos durante estos 116 días”.