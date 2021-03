Escribe Stephen Machmanovitch: "Los grandes amantes, los grandes reformadores y pacifistas del mundo, son aquellos que han ido más allá de las exigencias de su yo individual y pueden escuchar los gritos del mundo. El motivo no es la autogratificación, sino la gratificación de un ser mayor del que somos parte" ("Free Play. La improvisación en la vida y en el arte", Buenos Aires, Paidós, 2008, 2° reimpresión, p. 191).

En el libro "Lo semejante" ( http://página www.guillermorivelis.com.ar), conceptualizamos PAZ como el estado de las sociedades, naciones, sectores, grupos de pertenencia y relaciones humanas en general que se caracterizan por la resolución de conflictos por medio del diálogo y no apelando a la violencia y a la imposición de fuerza. A partir de esta conceptualización, definimos PAZ DINÁMICA como la paz sustentada en el intercambio justo y equitativo entre seres humanos y no en el silenciamiento de conflictos y sectores sociales. La Paz dinámica es contexto propicio de creatividad posibilitando la realización de obras originales y beneficiosas para la humanidad.

En el "Libro rojo", Carl Jung escribe "Mas , ¿cuando, os pregunto, atacan los hombres a sus hermanos a fuerza de armas y con actos sangrientos? Hacen algo así cuando no saben que sus hermanos son ellos mismos" ("El libro rojo", Buenos Aires, El Hilo de Ariadna, 2012, p. 191). La profundidad de la frase conmueve. Ese otro, que es mi hermano, mi semejante, es yo y yo soy él. Esto no supone "fusión" que elimina diferencias, sino pertenencia común, origen común, futuro que nos involucra a ambos, dolor en mí si hay dolor en él y dolor en él si hay dolor en mí, felicidad en mí si hay felicidad en él y felicidad en él si hay felicidad en mí.

Conceptualizamos felicidad como el estado anímico que se vincula con la vivencia, impregnada de alegría, de estar haciendo aquello que sentimos que nos corresponde hacer en tanto viabiliza nuestro don o nuestros dones.

La palabra "corresponde", condensa dos acepciones. Se trata de una obligación, algo que "nos corresponde" como obligación, no legalmente instituida, sino dados nuestros fundamentos éticos. Se trata, también, de un derecho, de algo que "nos corresponde" en tanto tenemos el derecho de asumir, llevar a cabo, ejercer.

A partir de esto, definimos FELICIDAD ÉTICA como la felicidad que tiene a la felicidad del otro como condición y como principio.

Hemos naturalizado, a lo largo de la historia, las guerras, la violencia, los enfrentamientos por espacios de poder, el desprecio hacia otros, el castigo cruel como método correctivo, entre tantas otras situaciones deshumanizantes. Pero, afortunadamente, estamos a tiempo. Y porque "estamos a tiempo" es urgente que podamos pensar, reflexionar, luchar contra nuestros propios odios, amar.

Por estipulación (es decir, válido exclusivamente para este texto), diferenciamos "pelear" (pelea) y "luchar" (lucha). Pensamos que "pelear" consiste en un enfrentamiento contra otro (u otros) y pretender ganar a ese otro (u otros) lo que se disputa, mediante procedimientos (menos claramente o más evidentemente) violentos. Vinculamos la idea de "luchar" con trabajar esforzadamente para poder instalar (para todos o la mayor cantidad posible de personas) situaciones sociales, políticas, económicas, individuales, familiares que sean beneficiosas y permitan el despliegue de las mas prósperas posibilidades.

"Luchar" es, en primera instancia, una acción dirigida hacia el interior de uno mismo para reconocer los propios y diversos componentes e intentar hacer prevalecer las tendencias más constructivas. "Luchar" es trabajar para transformarse y para, luego, contribuir a transformar. Para ello, todo fanatismo tiene que ser dejado de lado.

"En mi mundo, la expresión 'llegar a un acuerdo, a un compromiso' es sinónimo de vida. Y donde hay vida hay compromisos establecidos.

Lo contrario de comprometerse a llegar a un acuerdo no es integridad, lo contrario de comprometerse a llegar a un acuerdo no es idealismo, lo contrario de comprometerse a llegar a un acuerdo no es determinación. Lo contrario de comprometerse a llegar a un acuerdo es fanatismo y muerte (...) Si hay un mensaje metapolítico en mis novelas, siempre es un mensaje, de una u otra manera, sobre cómo llegar a un compromiso doloroso y la necesidad de elegir la vida descartando la muerte, la imperfección de la vida descartando las perfecciones de la muerte gloriosa." AMOS OZ, "CONTRA EL FANATISMO".

Amos Oz fue un escritor israelí que falleció en diciembre de 2018. Incansable luchador por la paz entre israelíes y palestinos.

En palabras poéticas de Eladia Blázquez: "Vení, charlemos, sentate un poco / ¡No ves que sos mi semejante / A ver probemos, hermano loco / salvar el alma cuanto antes / Es un asombro, tener tu hombro / y es un milagro la ternura… / ¡Sentir tu mano fraternal! / Saber que para vos… / ¡El bien es bien y el mal es mal!".

El "bien", tal como lo pensamos, consiste en propender a las mejores condiciones de vida posibles para todos los seres humanos, en el trabajo esforzado para que la humanidad pueda desarrollar su capacidad creativa, constructiva, amorosa.

Doscientos cincuenta millones de niños (datos de hace pocos años de UNICEF) crecen en zonas de guerra. Es un claro indicador de que algo (o mucho) está funcionando muy mal y que los seres humanos tenemos grandes dificultades en dejar de pensar que para que una idea tenga lugar es necesario aniquilar a quienes sostienen una idea distinta.

Nuestra Argentina padece de esa virulenta polarización. No es por eliminación del "otro" como la propia idea puede ser escuchada y considerada. Quien sostiene posturas políticas o de cualquier índole distinta (incluso opuesta) a la mía es, en principio, mi SEMEJANTE.

En el libro "Pensar rápido, pensar despacio", Daniel Kahneman plantea que: "El predominio de las conclusiones sobre los argumentos es más pronunciado cuando hay emociones implicadas. El psicólogo Paul Slivic ha propuesto que el individuo deja que sus simpatías y antipatías determinen sus creencias sobre el mundo". (p.139).

Entonces: tratemos de pensar despacio. Tratemos de ser lo más racionales posibles sin por eso dejar de lado los afectos. Tratemos, imperiosamente, de PACIFICAR.