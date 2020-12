La diputada bonaerense Patricia Moyano dio sus sensaciones sobre la votación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que tendrá lugar el día de mañana en el Senado de la Nación. (Imagen archivo).

El jueves 10 de diciembre, luego de que el presidente de la Nación enviara el proyecto a la Cámara de Diputados, se votó la media sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), con un recuento de 131 votos positivos, 117 negativos y 6 abstenciones. Este martes se definirá su aprobación en el Senado.

Al respecto, Patricia Moyano, legisladora del Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires, señaló que la aprobación del proyecto de Ley sería una gran noticia en el desenlace de un año repleto de adversidades. “Son años de lucha contra un negacionismo recalcitrante que se desentiende de la situación a la que se ven forzadas las personas gestantes. Años de aunar fuerzas, de lamentarnos por las cifras que no cesan, de fomentar la decisión y voluntad personal como cimiento de la maternidad”.

“Algunos de los discursos de la sesión en Diputados fueron el claro ejemplo de un pensamiento hermético y desviado, que no atina a lo fundamentos del proyecto de Ley. Invierten el orden de prioridades en alusiones biologicistas o religiosas, como si los abortos no sucedieran de todas maneras en la clandestinidad, como si no se perdieran miles de vidas cada año. La principal lente con la que la Interrupción Voluntaria del Embarazo habría de ser mirada es como política pública ante la vulnerabilidad y la falta de herramientas y de acceso que padecen muchas mujeres en nuestro país. Por eso el Aborto Legal, Seguro y Gratuito viene a proponer un sistema de salud integral y a complementar la ESI en las escuelas”.

La legisladora, integrante de la Colectiva Feminista Popular Zárate-Lima y de la Comisión de Género y Diversidades de la Cámara de Diputados y del partido Nuevo Zárate, sumó la importancia de mirar las experiencias de los países que legalizaron el aborto. “En España, Portugal o Uruguay, por ejemplo, las cifras sobre la disminución de las tasas de mortalidad materna son esclarecedoras. No vemos por qué habría de ser diferente en nuestro país. Lamentablemente se reproduce un discurso que no es nuevo, que ya tuvo lugar, por ejemplo, en el debate por el divorcio, que es que la interrupción del embarazo traerá abortos indiscriminados. Un discurso que no solo ignora las implicancias traumáticas de la experiencia, sino que además desconoce el proceso emocional que viven esas personas”.

“Estamos a horas de concretar un derecho por el que miles de personas se han movilizado durante años. Un derecho que otorga la posibilidad de decidir en base a la voluntad, el deseo y la intención de las personas gestantes. Más allá de las desavenencias, como ya lo dijo el presidente, el debate debe realizarse siempre respetando los valores democráticos de la tolerancia, el diálogo y el intercambio productivo”, concluyó.