El Gobernador bonaerense fijó su postura sobre las Primarias y las posibilidades de suspenderlas o posponerlas, a raíz de la crisis sanitaria del coronavirus.

La realización de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias es un tema de debate, a del alto peligro de contagios de coronavirus que podría acarrear con la conjunción entre una gran aglomeración de personas en invierno.

En la política de la provincia de Buenos Aires también se debate sobre las PASO y en declaraciones al canal América 24, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se expresó sobre el tema

“Eso es lo que se está discutiendo, es una ley nacional. A mí no que me preocupa no es el costo ni nada que tenga que ver con el sistema electoral, sino la cuestión sanitaria. Creo que hay que tenerla muy monitoreada, porque van surgiendo temas, como la economía, seguridad y salud, en medio de una pandemia”, explicó.

Y cerró: “Nada se hace fácil y todo es distinto en un año en el que tenemos que todavía lidiar con el coronavirus, por suerte, ahora con una vacuna que lo previene”

Las declaraciones del Jefe Provincial fueron luego de una entrega de patrulleros para la Policía Bonaerense en el municipio de Florencio Varela.

En el Gobierno nacional se barajan posibilidades sobre qué hacer con las PASO: suspenderlas, realizarlas el mismo día de la general o implantar una ley de lemas.

Además de la posible alza de contagios de covid-19 para agosto - mes que se hacen las PASO-, se estima que la campaña de vacunación, que recién comenzó en enero, no habrá concluído para ese momento.

Lo cierto es que el oficialismo bonaerense ya había esbozado una postura sobre las PASO en la voz de la vicegobernadora Verónica Magario. "Las etapas de participación electoral deben ser sanitariamente seguras", había señalado.

Desde la oposición, la titular del PRO, Patricia Bullrich, manifestó en recientes declaraciones el motivo que vienen reiterando en Juntos por el Cambio desde finales de año pasado como argumento para una eventual suspensión de las PASO. "No es bueno que en un mismo año electoral se cambien las reglas del juego", afirmó.