Sorpresa por un lado. Malestar e indignación por el otro. Todo esto despertó la presencia de un móvil del canal de noticias TN en Campana asegurando que ante la ausencia de casos de COVID-19, “la Ciudad volvía a la normalidad”.

Con la periodista Paula Bernini al frente, el equipo de TN viene recorriendo la Argentina en cuarentena. Con una llamativa algarabía, ingresó por Av. Varela y dialogaron con los vecinos sobre una “gran flexibilización” que tendría lugar en la Ciudad, luego de varios días sin casos.

Sin embargo, hoy mismo fueron confirmados dos nuevos contagios y la cifra de vecinos que actualmente se encuentran infectados de COVID-19, es de 35. Otro dato llamativo de la cobertura, acompañada por títulos como “Campana no tiene casos y flexibiliza la cuarentena” y “Un país volviendo a la normalidad”, es que la misma tuvo lugar horas después que el Intendente Abella le pidiera a los vecinos que cumplan el aislamiento social.

Finalmente, la verdad fue revelada en el móvil por el ex Concejal Carlos Gómez, que se acercó y le clarificó la situación a la desconcertada periodista: “todos los días aparecen dos o tres casos. Todavía no llegamos al pico. No es que flexibilizamos. La gente sale, y acá hay negocios que pueden abrir porque tienen permiso, y otro que abren igual. Esa es la realidad”.

Rápidamente y tras chocar de frente con la realidad local, desde el piso del canal de noticias levantaron el móvil y continuaron con otras informaciones.

(Gentileza Campana Noticias)