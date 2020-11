Este sábado otra vez la necrópolis local fue presa de la delincuencia, esta vez se robaron los cables de la alimentación trifásica eléctrica. Comunicado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Zárate...

¡¡¡POR ENESIMA VEZ !!!

Desde la Seccional ATE Zarate, entidad gremial, volvemos nuevamente a EXIGIR que algún ORGANISMO MINISTERIAL, POLITICO , ECLESIÁSTICO , LEGISLATIVO, JUDICIAL y/o POLICIAL escuche el clamor de trabajadores del cementerio y vecinos de Zarate, ya que el Municipio de Zarate es INCAPAZ a la hora de poner fin a los destrozos y hurtos.

En horas de la noche de este sábado se volvieron a llevar CABLES, esta vez son los de ACOMETIDA de ALIMENTACIÓN ELECTRICA TRIFÁSICA.

Tan complicado es para el SECRETARIO DE INSEGURIDAD, si INSEGURIDAD !!! ...destinar una vigilancia nocturna (SERENO) ...y el Consejo Delirante, si DELIRANTE e INACTIVO no es capaz de redactar un proyecto de ORDENANZA para que esto se instrumente!!! ...y la IGLESIA ???? ...qué pasa con nuestros muertos, no valen ??? ...qué pasa con nuestros trabajadores??? Para ellos no hay BIOSEGURIDAD y tienen que estar absorbiendo los gases y olores putrefactos de los ATAUDES AMONTONADOS en la CAPILLA como depósito TRANSITORIO de fallecidos por COVID !!! ...

¡¡¡BASTA YA !!!...