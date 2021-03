Urs Jaeggi fue sociólogo y magnífico escritor y artista plástico. Suizo alemán, falleció ("simplemente dejó de respirar, en un hospital de Berlín", transmitió Graciela Schmilchuk, su amor, su esposa) el sábado 13 de febrero del presente año. Pasó mucho tiempo de su vida en México.

En su libro (el único escrito en español) "Arte por todos lados" relata una experiencia hermosa. Escribe acerca de una casa, en México, de "construcción clara, atractiva" que, habiendo sido dejada tiempo atrás por sus últimos habitantes, conservaba sus muros resistentes, pero sus paredes, por efecto del tiempo, la humedad y el sol, estaban descascaradas. Un artista la compró y así la dejó. Convocó, entonces, a quienes lo desearan, a realizar intervenciones artísticas en ese espacio.

Urs Jaeggi intervino agregando formas geométricas minimalistas con piezas de tela pintada y cinta autoadhesiva.

En el libro mencionado, escribe al respecto: "Las piezas artificiales, minimalistas, integradas en los muros abrirán un diálogo. Las 'deformaciones' causadas por la naturaleza son irregulares, evocan vagamente imágenes, pero pueden ser vistas como formas abstractas. Los objetos minimalistas geométricos (hechos por el hombre) actúan en contraste: formas geométricas pintadas con colores primarios y monocromos que reflejan otra intensidad en comparación con la pintura y dibujos en los muros, de colores más pálidos y diferenciados. Es previsible que el minimalismo geométrico y el informalismo se refuercen mutuamente: la oposición aumenta la intensidad de ambos (...) Lo minimalista y lo informalista pueden compartir algo: el carácter poético."

Me pregunto cómo se puede decir tanto en tan pocos renglones. Me maravilla la concepción del arte, pero además, y muy especialmente, de la vida, de la política, de lo social, de la humanidad. Urs Jaeggi habla de "dialogar" . Que lo diferente dialogue con lo diferente. La oposición no es pelea cruel. Es complemento. Los opuestos se refuerzan y la oposición aumenta equilibradamente sus intensidades.

Adopto el criterio como una llave maestra para vivir. Una verdadera manera de entender que lo distinto puede formar parte con lo otro distinto de una unidad equilibrada.

Este criterio, aplicado a la política y a la vida cotidiana, hace innecesario y sumamente inconveniente eliminar lo diferente. Lo diferente me es necesario para que, armónicamente y sin enfrentamientos destructivos, se realce lo mío.

El intento de eliminación de lo diferente es, en definitiva (y probablemente, sin saberlo), un intento de eliminación de mí mismo. Porque los seres humanos somos CON los otros. SIN el "otro", no soy. Somos libres entre seres humanos libres y somos felices entre seres humanos felices.

Cuesta muchas veces creer que en medio de la pandemia, de este tremendo problema que se le ha presentado a la Humanidad, subsistan y se profundicen enfrentamientos, infamias y crueldades, irrespetuosidades, acciones irresponsables, especulaciones económicas, intentos de ganar espacios de poder. ¿Poder qué? El verdadero y legítimo poder es el "poder hacer" para contribuir a la causa que debería convocarnos y comprometernos: la causa del Humanismo, la causa de la Humanidad. Y eso es CON el otro, CON el opuesto, CON el amor a la vida.