Dos femicidios en una semana. Rojas, Úrsula. Marcos Paz, Vanesa...

Ningún ser humano "merece" ser asesinado. No importa lo que previamente haya hecho por acción u omisión. No importa si ha cometido errores.

Ninguna mujer siembra las semillas de su asesinato. Aun cuando podamos hablar de insistencia en la necesidad y creencia de poder cambiar al varón que la amenaza. Los avatares de lo psíquico son una cosa. Los asesinatos, otra.

Nos horrorizan los asesinatos. Como nos horrorizó la muerte a patadas de Fernando Báez Sosa. Como nos horrorizan los hechos extremos. Pero los hechos extremos, aún en sus contenidos y formas aberrantes, no están desprendidos de una cadena de violencia que atraviesa la vida cotidiana. Suele no sorprendernos que una mujer embarazada sea empujada en la fila de un colectivo o que una persona muy mayor viaje parada en un medio de transporte cuando muchas otras, de mucho menos edad, viajan sentadas.

No nos sorprende una pelea con trompadas y piedras entre dos "barras" en barrios o partidos de fútbol. No nos sorprende la violencia verbal que se ha naturalizado. No miramos lo suficientemente hacia adentro de nosotros mismos para ver y reconocer nuestra propia violencia.

Probablemente, sea necesario revisar las leyes. Seguramente, sería fundamental que asesinos y violadores no pudieran perpetrar el mismo delito que ya cometieron por haber recibido un des - encarcelamiento inmerecido y peligroso. Pero nada cambiará profundamente si no trabajamos hacia el interior de cada uno de nosotros, si no intentamos modificar el carácter violento de las relaciones cotidianas, si no bregamos por hacer prevalecer las tendencias más constructivas de la humanidad.