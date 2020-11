“Mientras en el Frente de Todos se echan la culpa unos a otros, los vecinos somos víctimas fáciles de los robos. Cáffaro mira para otro lado.” expresó el concejal Walter Unrein.

El concejal Marcelo Matzkin por su lado dijo que, “desde principio de año en Zárate venimos planteando distintos temas con respecto a la inseguridad. Nunca nos han escuchado y nunca se han ocupado.”

Y se refirió a que “en junio cuando pedimos que venga la Gendarmería, el municipio dijo que lo estaba gestionando o fallaron en la gestión, o nos mintieron porque nunca vino la Gendarmería. No entendemos por qué a Cáffaro no le importa el tema, y por qué no le pide una audiencia al Gobernador Kicillof para empezar a solucionar esto.”

Por último Walter Unrein remarcó “los vecinos no queremos ser más rehenes en nuestras casas, los comercios que hoy vuelven a trabajar encima sufren pérdidas por asaltos a mano armada, y mientras ningún gobierno se ocupa de esto gastan el tiempo en echarse las culpas unos con otros.”