Luego de conocerse que la secretaria de salud Rosa Núñez, se había tomado licencia nuevamente, desde la oposición salieron a solicitar claridad en la información ya que “los vecinos necesitan respuestas”.

La concejal por juntos por el Cambio Natalia Blanco, se refirió a la necesidad de ser claros con el manejo de la información en temas de salud en la ciudad; “necesitamos datos concretos y precisos”,

"Los números de contagiados no coinciden con los que brinda Nación y la secretaria de salud se encuentra ausente por licencia nuevamente, situación que entendemos pero la realidad en la vivimos en esto contexto de pandemia amerita la necesidad imperiosa de conocer quién es el responsable a la hora de determinar las políticas públicas en temas sanitarios en nuestra ciudad", afirmó la edil y continuó, "los vecinos piensan que el Hospital Rene Favaloro les va a dar las respuestas y atención necesarias ante síntomas compatibles con covid pero en muchos casos no solo no son atendidos sino que son derivados al Hospital zonal. Lo que vemos es qué hay una deficiencia en la información sobre cuáles son los protocolos de actuación a seguir, me refiero a que deben hacer los vecinos y a donde deben dirigirse para ser atendidos en temas de COVID, que después de más de 7 meses ya debieran estar bien organizados".

También, la concejal Blanco hizo mención a que se habrían suspendido intervenciones en el hospital zonal debido a la falta de insumos.

"Reclamo que tomamos de vecinos que no cuentan con los recursos para acceder de manera privada a ellos y hoy se ven una situación muy compleja", aseguró.