La vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, sostuvo este martes que en su bancada "no hay ningún proyecto" en relación a suspender las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del año próximo, tal como plantearon diversos gobernadores, y consideró que es un tema que no podrá tener un "debate exprés".

"No vi ningún proyecto, en nuestro bloque no hay ningún proyecto. Estamos trabajado con los temas de ILE (Interrupción Legal del Embarazo), Mil Días y movilidad jubilatoria", comentó la presidenta de la Comisión de Legislación Penal.

En ese sentido, aclaró que no se habló del tema dado que no está "en agenda para estos próximos días".

"No me parece que pueda tener un debate exprés, de un día para el otro. Por ahora no hay nada en concreto en nuestro bloque ni en el Congreso que se esté debatiendo", dijo en declaraciones a radio El Destape.

Los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; y de La Rioja, Ricardo Quintela, adelantaron que este miércoles se presentará un proyecto en el Congreso para suspender las PASO del año próximo.

En tanto, desde el gobierno nacional, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, dijo el lunes que el Poder Ejecutivo "escucha los motivos por los cuales se deberían suspender" las primarias para luego "tomar una decisión al respecto".