Por Guillermo Rivelis...La melancolía es una forma de procesamiento psíquico ligado a lo que Sigmund Freud denomina "pulsión de muerte". Esto no quiere decir que, inexorablemente, la melancolía nos conduce efectivamente a la muerte (por ejemplo, por suicidio). Quiere decir que la vida de una persona se presenta sin alternativas sentidas como auspiciosas, sin búsquedas de acontecimientos felices, con cierta indiferencia respecto de lo que sucede y con un fuerte aferramiento a personas, objetos, situaciones del pasado sobrevaloradas (por su positividad o negatividad), impidiendo una relación "viva" con el presente y el futuro. No es lo mismo que la "nostalgia".

En la nostalgia se nos aparecen recuerdos alegres, tristes y de muchos otros contenidos respecto de un pasado que rememoramos pero que no nos bloquea el vínculo con el presente y el futuro.

Cuando el procesamiento psíquico melancólico adquiere prevalencia en la vida de una persona, podemos decir que esa persona padece de una patología melancólica.

La melancolía (ya sea como procesamiento psíquico en un aquí y ahora o como patología) puede estar acompañada de un sentimiento depresivo, o no. Suele estar asociada a un posicionamiento personal enojosamente resignado. Desde ese lugar, una persona puede actuar una especie de "proselitismo melancólico".

Se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando una persona mayor le dice a un/a veinteañero/a: "Mirá pibe/a, yo a tu edad también creía que se podían cambiar las cosas. Cuando llegues a mi edad te vas a dar cuenta que no". En la melancolía, la persona está enojada consigo misma (tal vez sin reconocerlo) porque ha perdido la fantasía infantil omnipotente y con el mundo porque no es como ella quería.

Ambas posiciones muestran importantes cuestiones infantiles no elaboradas. Una forma de la melancolía se expresa en una forma de "maaa, sí". Si de todos modos nada va a cambiar, hagamos lo que hagamos, entonces hagamos lo que tenemos ganas (por ejemplo, consumir sustancias nocivas).

Esto se vincula con lo que puedo denominar "prepotencia melancólica" y "soberbia melancólica". Prepotencia, porque la persona procede sin miramiento por los otros y las consecuencias que sobre esos otros recaen por sus acciones. Soberbia, porque la conservación ilusoria de la lógicamente perdida fantasía infantil de omnipotencia reside en afirmar que "a mí nadie me va a hacer cambiar" e, incluso, en qué "a mí nadie me va a poder ayudar".

Una frase que, pensada desde la posición melancólica, resumiría esto, sería: "Yo estaré hecho bolsa, pero en ese estar hecho bolsa soy más fuerte que cualquier medicamento, terapeuta, madre, padre, hermano, amigo que pretendan sacarme de este lugar".

Hay una forma sumamente riesgosa de la melancolía. Es cuando está encubierta por lo que se denomina "defensa maníaca omnipotente". En esta circunstancia, el "yo" se siente henchido e ilimitado. Fantasiosamente, ha recuperado su "omnipotencia". Cree que todo lo puede. Se muestra hiper dinámico y supone que es feliz. No es feliz, está excitado psíquicamente y confunde excitación con felicidad, con alegría.

Cuando una persona está verdaderamente feliz quiere que los demás también sean felices. La felicidad nos hace generosos. La persona psíquicamente excitada necesita sentirse triunfador entre perdedores. Y los perdedores son motivo de desprecio, burla, o, a lo sumo, conmiseración. "Les ganamos ocho a cero, les rompimos el…", es una típica expresión que confunde manía (necesariamente agresiva y guerrera) con alegría y felicidad (necesariamente amorosas y pacíficas).

En estado de manía, una persona puede asumir compromisos que luego no podrá realizar, tomar deudas que no podrá pagar, planear e iniciar proyectos que no podrá llevar a cabo, manejar habiendo consumido alcohol con la seguridad de controlarse (no dormirse por ejemplo) y controlar lo que suceda, entre tantísimas otras situaciones.

Cuando la defensa maníaca se quiebra (en algún momento eso ocurre), la persona presenta una clarísima situación melancólica, acompañada frecuentemente de una fuerte depresión. En estos momentos observo entre nosotros (probablemente suceda también en otros países, pero me refiero a la República Argentina) una preocupante proliferación de conductas maníacas.

Por supuesto que el factor personal previo influye decididamente sobre el estado de ánimo actual. Pero cuando las conductas se repiten (o se llevan a cabo de forma similar) en distintas y muchas personas, se hace necesario que indaguemos sobre factores sociales que están incidiendo. Eso ameritaría un amplio y profundo estudio sociológico que me excede.

Aún así, quisiera señalar dos aspectos de la vida política (y por lo tanto, sociales) que, entiendo, actúan negativamente y favoreciendo el comportamiento de características maníacas.

Uno se refiere a mensajes y acciones confusas y contradictorias en el Gobierno. Algo sucede que da la impresión que más que tener que ver con cuestiones de decisiones epidemiológicas, se anuda a cuestiones internas del frente que gobierna. Y, estas confusiones y contradicciones no son sólo las que se desprenden de un virus desconocido y desconcertante, sino que expresan posicionamientos complejos en el frente que gobierna a nivel nacional y en muchas provincias e intendencias.

Personalmente, hubiera preferido que esa especie de "respuesta" que el Presidente de la Nación, avalando a los Ministros y funcionarios que lo acompañan, dio a las palabras de la Vicepresidenta en Tierra del Fuego y en tiempo diferido, la hubiera dado en el mismo acto en que se expresó la Vicepresidenta, en el momento en el que tomó el micrófono, con ella presente. ¿Por qué, no? Lo otro, es la actitud "ultrista" de ciertos sectores de la oposición. Esos que para referirse a los ciudadanos peronistas dicen "peronchos", para referirse al kirchnerismo dice "KK" y para referirse al pensamiento de izquierda dicen "zurdaje" (probablemente en complementación respecto de los calificativos de los que son objeto, tales como "gorilaje", "cipayos" y "derechosos"). Estos sectores dan la impresión de alegrarse y difundir toda "mala noticia" y atribuirla al Gobierno Nacional.

Observo, entonces, como consecuencia de la sensación de desprotección, de confusión, de incredibilidad y de decepción, actitudes melancólicas.

Algunas, bajo la forma de la fantasía omnipotente, la defensa maníaca, y la consecuente supuesta seguridad, por lo tanto, de que está todo controlado (por mí, mi familia, mis amigos) y nada malo va a pasar. Otras, bajo la forma indiferente del "maaaa sí, total…". En este caso, casi como si la vida y la muerte fueran lo mismo y , además, nada estuviera en nuestras manos.

Marchas en las calles sin el debido cuidado, fiestas en lugares cerrados con muchas personas, encuentros en lugares no bien condicionados largamente extendidos, consumo excesivo de alcohol, reuniones de personas superando el número requerido y sin las medidas protocolares necesarias, son algunas de estas conductas.

Hoy es 24 de diciembre, Nochebuena. Mañana es 25 de diciembre, Navidad. Las reuniones entre familiares y entre amigos sucederán.

Pensemos la manera, pensemos y organicemos cómo, valoremos la vida, en congruencia con el mensaje de la festividad. Entendamos y reconozcamos que es mucho, muchísimo, lo que está en nuestras manos