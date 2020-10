El intendente municipal, en las últimas horas, en la radio municipal brindó su mensaje a la comunidad y se refirió al Día de la Lealtad y otros aspectos vitales sobre la marcha de los programas que fueron trazados para enfrentar al COVID-19.

“Se trata de un día que tiene que servir para reflexionar, como tantos otros días tan importantes de nuestra historia”, señaló el intendente Osvaldo Cáffaro, por FM Munizipium 88.9, en una entrevista radial realizada hace algunas horas.

El jefe comunal, indicó, que “En primer lugar he sido muy leal, primero con mis convicciones, y hemos podido construir, desde las épocas que el ex presidente Néstor Kirchner, me invitó a formar parte del proyecto, he tenido muchos amigos peronistas. Hemos creado una gran amistad en todos estos años, los conozco muy de cerca, muy de adentro, y se del sentimiento y lo que significa el 17 de octubre, ahora comprendo lo que representa, más que nunca, pero hoy quiero saludarlos y expresarme, por mis amigos y compañeros, con los cuales supimos sumar y construir”

“Es decisivo para el país que sepamos hacer bien las cosas juntos, aun con diferencias, pero allí está el verdadero desafío de construir en esta disidencia y tratar de llegar a un equilibrio, y punto en común, que es lo que nos falta en este país, nos falta mucho para salir adelante, pero debe ser entre todos”, añadió

También se refirió a los ideales que son vitales para participar en política, y allí, sostuvo, que, “el ideal nos marca el camino hacia donde vamos, ese es nuestro Norte y sol. He compartido muchos ideales con muchos compañeros y compañeras muy leales. Y, sobre todo, en este año, donde primero hemos puesto el foco en minimizar el riesgo de vida y priorizando la salud de cada una de nuestras vecinas y vecinos, desde el primer día, contra la pandemia, y a la vez, tratar de resolver lo económico. Todo es tenido en cuenta ante un virus tan destructivo y debemos lograr ese equilibrio”

Los vecinos demostraron su alta responsabilidad

“Estoy muy conforme con todo el equipo que me acompaña. Nos estigmatizaron mucho a los zarateños en los medios nacionales, con muchas cosas, que era la Ciudad de la Violencia, por lo ocurrido en el triste hecho de Villa Gesell, y no tenemos nada que ver con eso, los vecinos de Zárate y Lima, demostraron una gran capacidad para cuidarse ante el enemigo invisible, con gran solidaridad colectiva, salvo excepciones, que siempre las hay, con ver los números nos damos cuenta del gran compromiso mostrado por la población”, dijo Cáffaro

“Desde lo municipal, hubo que readecuar la estructura y trabajar de otra manera con recursos que se redistribuyeron para atender los diferentes programas anti COVID-19, y en este camino muchos funcionarios, personal de salud, empleadas y empleados del municipio, también se infectaron. Pero sabemos que vamos a salir adelante, aunque no será de un día para el otro, y seguiremos conviviendo con el virus por un tiempo más, pero ya estamos activando todo para que nuestro partido siga progresando”, amplió

“Quiero agradecerle a los zarateños y limeños por el compromiso demostrado, y les quiero decir que debemos seguir cuidándonos, más que nunca, de forma individual, que vamos a salir adelante rápidamente. También reconocer el aporte del Gobernador Axel Kiciloff, cómo de la Nación y la ayuda de las empresas locales”

“Sabemos que no la hemos pasado bien, he vivido y hemos vivido todos momentos muy tristes con vecinas, vecinos, allegados , conocidos, íntimos, y creo que todos en el fondo tenemos un nudo de tristeza muy grande, por eso, les pido más fuerzas que nunca, este es un momento particular, una situación difícil, pero quiero que sepan que trabaje cada día, aún en silencio, con mi equipo. No estamos solos, estamos para seguir sumando, en este día de la lealtad, y no sólo me refiero a la política, sino a situaciones de la vida, tiene que ir de la mano la generosidad, hay que ser muy generosos y muy solidarios para superar cada dificultad, esa fue la forma, ese ha sido el camino y es el que debemos continuar para seguir construyendo”, finalizó el Intendente.