El referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, resaltó el incremento en la cantidad de consultas sobre el operativo y dijo que el crecimiento en la cantidad de inscriptos “es esperanzador”. Durante la semana, se instalaron varios puntos de inscripción sumados a las caminatas “puerta a puerta”. “Estamos haciendo un gran esfuerzo como comunidad, y necesitamos del acompañamiento de todos. Si el Intendente se suma, en pocos días cubrimos toda la Ciudad” expresó.

Más de 14300 vecinos ya se inscribieron para recibir la vacuna contra el Coronavirus, registrándose en el sitio oficial http://www.vacunate.gba.gob.ar dispuesto por la Provincia, y el principal referente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, manifestó su satisfacción por el crecimiento en la cantidad de inscriptos.

“Vamos muy bien, pero debemos recordarle a los vecinos y vecinas que el único sitio oficial para inscripción es la web o la App” dijo Romano, quien destacó el trabajo de su equipo en la misión de sumar más vecinos a la vacunación: “Instalamos varios puntos Vacunate! en la zona céntrica. También inauguramos el Punto IOMA para docentes y fuerzas de seguridad, sumamos sectores del trabajo en el compromiso de ampliar la convocatoria, y seguimos caminando la ciudad informando puerta a puerta sobre el alcance del plan nacional de vacunación. Estamos haciendo un gran esfuerzo como comunidad, y necesitamos del acompañamiento de todos” expresó.

Asimismo, el médico y Concejal se refirió a la falta de acompañamiento del Municipio. “Creo que el Intendente podría hacer un poco más. Habría que ver si no quiere, no sabe cómo hacerlo, o si no lo dejan. Que en un Centro de Salud barrial ponga un afiche con la página web para inscribirse, y abajo pegue un cartel con una dirección de correo propia que no tienen ningún valor oficial, es confundir a la gente. No veo un compromiso total con esta campaña, pero siempre estamos deseosos de sumar todo aporte”.

“Si el Intendente se sumara a lo que estamos haciendo, podríamos abarcar toda la ciudad en una campaña de vacunación inclusiva en tiempo récord. No perdemos las esperanzas y esperamos que pronto se disponga a hacerlo. En definitiva, mientras más personas reciban la vacuna, más rápido vamos a superar la pandemia” concluyó Rubén Romano.