Mariela y su hijo Elio son vecinos de Zárate y dieron positivo de Coronavirus semanas atrás. Hoy fueron dados de alta y nos cuentan como fue su recuperación y como planean continuar sus vidas.

"Gracias a Dios estamos en casa. Lo importante es que salimos bien mi hijo y yo, ahora podemos disfrutar de nuestra casa nuevamente" relató esta tarde en una videollamada realizada por nuestro medio.

Y explicó como comenzó todo: "empezó a dolerme la garganta y las fosas nasales. En el Hospital Intermedio Municipal me hicieron el hisopado y tuve la mala fortuna de que me diera positivo. A partir de ahí se tomaron las medidas correspondientes".

Destacó, además, el profesionalismo de los médicos y de la cartera de salud local: "la Secretaría de Salud, la Dra. Rosana Núñes y el Intendente Cáffaro estuvieron pendientes de como evolucionábamos. Estuvimos en el ex Hogar de Ancianos, ahora CEDA. La atención fue muy buena, me refiero a los médicos y a todo el personal. Todos constantemente preguntándome si me sentía bien".

"Hay que seguir para adelante" concluyó.