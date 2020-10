En horas de la mañana de este miércoles, familiares y allegados de Keila Moreira se concentraron en la Plaza Eduardo Costa para reclamar justicia por la adolescente de 16 años encontrada muerta de un disparo en la cabeza el sábado pasado. Su novio, Franco Moreira de 19 años y otro joven, Matías Oviedo, están prófugos desde el momento del hecho y son intensamente buscados.

"Todavía no sabemos nada de la investigación pero queremos y exigimos que encuentren al asesino de mi hija que si pusieron diez patrulleros que pongan veinte", decía la madre de Keila ante la prensa.

"Nos sentimos apoyados, la Justicia está haciendo su trabajo pero no alcanza, no entendemos como no lo pueden encontrar, alguien lo está encubriendo", aseguró y remarcaba, "mi hija tenía muchos años por delante por eso queremos que se haga Justicia con ese criminal".

Después el reclamo bajó por Av. Rocca instalarse frente a la Fiscalía de Bv. Sarmiento.