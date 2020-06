El cónclave fue convocado en la tarde del domingo y se concretará este lunes. Los protagonistas serán los ministros de Salud Ginés González García (Nación), Daniel Gollán (Provincia) y Fernán Quiroz (CABA). Entre otras cuestiones se analizarán nuevas restricciones en el transporte público, las salidas de los runners y las actividades deportivas.

La posibilidad de volver atrás con algunas habilitaciones en el aislamiento es cada vez más cercana. El aumento de los casos en el AMBA preocupa sobremanera a las autoridades de la Nación, la Provincia y la Ciudad; y por eso es que mañana habrá un encuentro cumbre para empezar a delinear los próximos pasos a seguir.

El propio jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quizá la parte que más se niega a volver atrás, afirmó que "si los casos aumentan mucho" se tomarán "nuevas medidas" en lo que hace al aislamiento social obligatorio en la Ciudad. "Hace 15 o 17 días los casos estabilizados están en 400 promedio", añadió.

"Hablo con (el gobernador bonaerense) Axel (Kicillof) todo el tiempo, es nuestro deber. Las decisiones intentamos siempre tomarlas en conjunto. Nosotros vamos a tomar decisiones basadas en los datos y la evidencia. Si los casos aumentan mucho, tomaremos decisiones. Lo vamos monitoreando día a día", enfatizó Rodríguez Larreta en declaraciones a Radio 10.

Más temprano, en tanto, el presidente Alberto Fernández, indicó que "me preocupa y mucho la aceleración de contagios. Yo sería partidario de restringir más el transporte público y esas salidas recreativas a correr, y de poner más controles, no son suficientes", aseguró el jefe del Estado, también en diálogo con Radio 10.

Agregaba que "me parece que hay algo que no está funcionando y la gente no entiende que el mayor problema lo tenemos en el AMBA y que esta presión de liberar y liberar, que la comprendo, se traduce inexorablemente sobre contagios y muertes".

Por su parte, el jefe de gabinete de la Provincia, Carlos Bianco, advirtió que el incremento en la circulación de personas en AMBA a partir de la apertura de comercios e industrias "ha redundado en un aumento de casos" en los últimos días, y aseguró, en ese sentido, que desde la gobernación analizan "si se puede continuar de esta forma" o si será necesario dar "un paso atrás".