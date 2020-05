La última sesión del Concejo Deliberante de Zárate, tuvo como eje la situación de los comerciantes en este período de aislamiento social obligatorio ante la pandemia de Covid-19 y hubo duros cruces ante la aprobación de la bonificación en las tasas municipales para los comercios. "No alcanza, nosotros presentamos un proyecto superador que no fue ni siquiera leído. Los comerciantes no facturan desde marzo por eso es insuficiente", sostuvo un encendido Marcelo Matzkin, Concejal por Justos para el Cambio.

“Hace 60 días que presentamos un proyecto de beneficio a comerciantes, los que no lo leyeron y no quisieron acordar son ustedes (dirigiéndose al Frente de Todos pero destacando sólo a concejales como Alemann o Torres que siempre fueron propensos al consenso). Los comerciantes no facturan desde marzo y este proyecto es insuficiente por eso presentamos un dictamen de minoría que propone lo que necesitan los comercios.”, disparó el edil y remarcó, “nosotros somos 8 concejales que representamos al 40% de la sociedad zarateña que votó y somos coherentes con lo que pensamos. En cambio ustedes son 12 concejales unidos por la conveniencia política que piensan muy distinto, incluso en este proyecto.”