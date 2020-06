Por Rodrigo González Miranda... Un domingo lindo, que habitualmente tendría que haber deporte en todas sus disciplinas. Pero no, estamos en cuarentena de 101 días y sin poder salir de nuestras casas.

Nosotros seguimos trabajando y fuimos a buscar a una señorita, tal vez diferente por el deporte que práctica, se llama Maitén Molina, jugadora de bochas, que nos cuenta sus comienzos y su carrera.

-Maitén, juegas a las bochas. ¿Desde cuando y quien te inicio en este deporte?

-Hola Rodrigo, primero te agradezco por haberte contactado. Si, juego a las bochas desde los 7 años, desde esa edad tuve idas y venidas en ese deporte, primero jugando con los infantiles y hoy día en la categoría que me pongan, a veces con mi mamá y los chicos amigos del club en tercera división y a veces en otras divisiones, hasta en primera. Pero eso son solo lindas experiencias jugando con los mejores y aprendiendo. Mi familia juega a las bochas, mi papá que es mi mentor, mi mamá juega desde los 20 años, mi abuelo y mi tío también jugaban, así que mi apellido esta ligado a este deporte desde años. Además vivo al lado del club así que de chiquita ya me metía a arrimar cuando no había gente en la cancha y andaba con mis viejos, cuando ellos jugaban recorriendo todas las canchas de Zárate y localidades vecinas.

-¿A qué club estás representando actualmente?

-Juego para el Club Estrada que es el club de mi barrio Villa Angus, que de hecho la cancha está al lado de mi casa.

-¿Cómo es la preparación de un/a bochista? ¿ Así se les dice?

-No, se les dice Bochófilos. Realmente al ser un juego de precisión, la preparación tiene que ser constante y de todos los días. Lamentablemente no es mi caso, ja ja… Yo me preparo cuando me convocan para jugar algún zonal o provincial. Mis viejos y allegados me critican esa actitud, obviamente por que quieren lo mejor de mí y dicen que tengo un gran potencial si me preparo como debiera. Pero bueno, supongo que es parte de mi personalidad y debería escuchar un poco mas a los que creen en mí y ponerme las pilas.

-Bochofilos, siempre se aprende algo de un deporte que tal vez uno no conoce mucho. ¿Te gustó desde chica o le fuiste tomando el gusto a las bochas a medida que fuiste jugando y aprendiendo?

-Mm.. creo que uno prueba, si te van saliendo las cosas bien te vas entusiasmando y se empieza a avanzar. Lo mas lindo y relevante es cuando vienen los logros, no he tenido muchos pero a nivel local he podido ganar junto a mis compañeros del Club algún que otro campeonato de esos que le dicen de fin de semana. Obviamente, en tercera división que es donde estoy ranqueada.

-Las bochas se caracterizan más a nivel masculino por su historia. ¿Te sentiste observada por los amantes de este deporte por ser mujer en algún momento?

-No para nada, son muy respetuosos. De echo cuando se organiza algún campeonato donde juegan mujeres en un mixto o femenino, se ven más las familias en las canchas, hombre mujeres y chicos a ver como jugamos. En el deporte bochófilo hay campeonatos femeninos muy bien organizados tanto en la Federación de Bochas de la Provincia de Buenos Aires como la Confederación Argentina de bochas.

La Asociación Zarateña de Bochas es parte de estas entidades y nuestro presidente Claudio Toniolli, nos da todo el apoyo para que podamos competir cuando hay torneos femeninos. En Zárate somos pocas mujeres jugando en distintos clubes y cuando se organiza un zonal clasificatorio para una plaza al provincial, nos juntamos las chicas para prepararnos con todo el apoyo de la familia bochófila de todos los clubes.

-¿Qué jugador/a admiras de este deporte y qué sacas o copias para mejorar tu juego?

-Un admirado, Raúl Basualdo, campeón de campeones. Tengo el placer de conocerlo, he jugado en la misma cancha, él me brinda su apoyo para mejorar en el juego.

-¿Tienes algún sueño por cumplir?

-Sueño, no, si seguir jugando y disfrutando de este deporte, porque conozco mucha gente buena que me incentiva y ahí sí podría llegar a soñar algún título.

-¿Cómo te estás cuidando en lo físico en esta cuarentena? ¿Te permite entrenar en tu casa?

-No estoy entrenando en casa, las canchas miden aproximadamente 24 mts. por esa razón no tengo oportunidad de jugar. Aunque la cancha esté al lado, no puedo practicar por que te denuncian.

-Maitén, primero quiero agradecerte mucho por tú tiempo y decirte que he aprendido mucho en esta charla de un deporte que conocía solamente por las noticias.

-Bueno Rodrigo gracias a vos por contactarte y brindarnos a nosotros la oportunidad de difundir este hermoso deporte familiar. Estás invitado, cuando pase todo esto, a conocer un poco más sobre las bochas desde la cancha. Te comento que mi papá, Ricardo Molina, subió varias notas que hizo sobre bochas a Enlace Critico.