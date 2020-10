Cintia es una vecina zarateña que padece de Melonoma de Coroides, un tumor ocular, y debe someterse a una costosa intervención quirúrgica. Sin obra social, su familia no puede costear la operación y con la colaboración de CADU emprendieron la cruzada de reunir esos fondos que tanto necesitan.

"Lanzamos esta rifa para recaudar fondos para la intervención a Cintia que tendrá dos etapas. La primera es para colocarle en el ojo derecho una Placa Epiescleral con Yodo 125 (6 semillas radioactivas con una placa de oro) En la segunda intervención, que se debe realizar a la semana, se debe retirar todo lo colocado, posteriormente tendrá", señalaban los familiares de la joven .

"El tema de la recaudación es porque no contamos de momento con una obra social y debemos realizarlo de manera particular", añadieron y aclararon,"el tratamiento es sumamente costoso y no contamos con ese dinero, ya que la placa con yodo es en dólares, sumado a los costos de las intervenciones quirúrgicas es inalcanzable para nosotros, por esa razón y junto con la colaboración del Club CADU estamos realizando la rifa a beneficio".

“Todos por Cintia”

marian.gian@hotmail.com