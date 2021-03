Por Adriana Musumeci

Era una mañana de primavera. Acompañados por la profe nos encontramos con los chicos de La Agraria Nº 1, que está en un territorio que se conoce como Reserva de Biosfera Delta del Paraná.

Allí las viviendas no se concentran “en barrios” sino –salvo unos pocos caseríos- se asientan a lo largo de los arroyos o cursos de agua.

Nos contó la profe que la isla se está deshabitando de isleños. Que de los 14.500 habitantes registrados por el censo de 1991, en el último censo del 2001 se contaron poco más de 9500. Las empresas forestales y algunas urbanizaciones, se adueñan de la tierra, expulsan pobladores, a las familias isleñas, les reducen sus formas de vida con las producciones tradicionales de frutas, horticultura, apicultura…

La profe nos habló de “las migraciones” y de isleños que se empobrecen, pierden sus trabajos y sus bienes en las islas y terminan en las villas del continente…

La profe nos presentó y conversamos con los chicos como si nos conociéramos de toda la vida.

La profe nos dejó solos para que habláramos con más confianza.

- ¿Para que estudian? ¿Les sirve lo que están estudiando? – empezamos por preguntarles.

- Estudiamos para salir con un título, el título de Técnico Agrario… Y para poder laburar de algo…

- Y después… ¿van a seguir estudiando?

Todos querían hablar al mismo tiempo, ansiosos por dar sus respuestas: “¡yo sí!”, “¡yo también!”, “¡podemos encontrar trabajo en lo que nos gusta””…

- ¿Ustedes son todos de acá?

- La mayoría sí. Pero hay chicos de Zarate y de Campana también.

- ¿Y en que vienen?

- En colectivo y en lancha.

- ¿Se costean ustedes el viaje?

- Y si… Algún cole no nos cobra…

- ¿Quién quedó libre por faltas?

- La mayoría… Cuando empezamos éramos treinta y uno y quedamos quince.

- ¿Tienen doble escolaridad?

- Sí. Estamos desde la mañana hasta la tarde, tenemos doble escolaridad.

- ¿Cómo andan con la disciplina? ¿Tienen problemas de disciplina?

- Y… sí. Somos ya por demás…Es un problema la disciplina…Nos llevamos mal con los preceptores… Nos portamos re mal…

- ¿Cómo andan con las materias?

- Nos llevamos hasta los recreos… Las únicas que no nos llevamos son las agrarias.

- ¿Qué hacen en las agrarias?

- Hacemos huerta, manejemos tractores, maquinaria, tenemos criadero de gallinas, de chanchos… Cosechamos, criamos animales… Producimos y los vendemos…

- ¿Y en donde los venden?

- Acá, sobre todo en la escuela, a los maestros, a los que vienen…

- ¿Y con la plata que hacen?

- Queda acá, en la escuela.

- ¿Toda la plata queda para la escuela?

- Sí. Sirve para arreglar la escuela. Compran las cosas que hacen falta para trabajar.

- Por ejemplo los chanchos se venden y con eso compramos comida para alimentar a los que quedan…

- ¿Qué les gusta hacer los fines de semana?

- ¡Ir al baile! A La Mónica. Ni hablar. Le llevamos pescado al gordo que está en la puerta y nos deja pasar. Nos tomamos un “séptimo regimiento” loco… ¡ta impresionante loco!

- ¿Cómo es un día acá?

- Llegamos, nos llaman y nos dan el desayuno. Hacemos todas las cosas…

- Tenemos el recreo, dos horas de red, vemos un video o algo… Después llega la hora del comedor…

- Para comer tenemos medio hora. Salimos a la una y media… Después tenemos todo lo que es agraria. Hasta que a las cuatro y media nos vamos…

Después, salimos a recorrer el lugar.

Los chicos nos muestran las huertas. Nos cuentan que “hay víboras pero no te hacen nada”.

Pero todos coinciden que el problema mayor es la falta de electricidad.

- Dependemos de un generador de electricidad. Tenemos pantallas solares pero están en mal estado. A veces funcionan y a veces no.

- ¿No hay mantenimiento para las pantallas solares?

- No. Las pantallas las donó el Estado. Pero no se pueden tocar… dicen que no tienen plata para mantenimiento…

- Y… tenemos computación pero el inconveniente es que no tenemos luz eléctrica, tenemos un generador. Cuando tenemos gasoil funcionan las computadores, sin no.

- El problema es que falta combustible… Sobre todo en invierno, cuando se usa también para la calefacción…

- Pero la profe nos dijo que pronto van a tener la electricidad - Le respondimos.

- Si… Está todo listo para poner la electricidad… pero se roban los cables…

- Si… la gente se está robando los cables…

- ¿Qué gente?

- La gente de acá nomas, la gente de la zona, no tienen laburo…

- Queman los cables y venden el cobre…

- No sabemos qué va a pasar…

N.B.: Esta narración surge de la desgravación del encuentro entre alumnos de Campana con alumnos de la Escuela Agraria de la Isla Talavera propiciado por la Profe Adriana Raquel Musumeci en el año 2005.