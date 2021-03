Deseo aclarar que, en lo personal, no me gusta la noción de "oposición". Me parece que le quita identidad y entidad a una forma de pensar. Creo que es reduccionista y, por lo tanto, conceptualmente empobrecedor hablar de "oficialismo" y "oposición". Cierra "bloques", "conglomerados". Pero como no pretendo modificar los usos del lenguaje, tomaré la palabra "oposición" según el criterio habitual.

Oposición, democráticamente hablando, supone aportar desde otro lugar, desde otro conjunto de ideas distintas a las del "oficialismo" para contribuir al bien común. Dada esta definición, hay actitudes, acciones, palabras que, opino, no merecen ser designadas como "oposición".

Cuando durante la Presidencia de Mauricio Macri, algunos grupos cantaban "Macri basura, vos sos la dictadura", más que grupos opositores parecían (o "me" parecían) grupos antidemocráticos, independientemente del acuerdo o profundo desacuerdo con dicha Presidencia. O se trataba de personas mayores con poca memoria o de personas jóvenes que no habían vivido la dictadura a la que se referían y se habían informado muy poco al respecto.

La vacunación "VIP" constituyó un hecho aberrante y vil. Apruebo la rápida decisión del Presidente Alberto Fernández de pedir la renuncia al Ministro de Salud. No así, algunos de sus dichos posteriores.

En la concentración opositora 27F (sábado 27 de febrero de 2021) fueron instaladas bolsas simulando cadáveres con nombres de algunas de las personas vacunadas por dicha "vacunación VIP". FUNESTO. No creo que esa acción merezca llamarse "opositora". Rememora, más bien, acciones luctuosas, espantosas (políticas o no). No tengo información en el momento de escribir estas líneas acerca de cuál fue la reacción de la dirigencia opositora democrática. Deseo que dé un comunicado de repudio para diferenciar la oposición (reitero, tal como se la designa) de hechos amenazantes, obscenos, oscuramente antidemocráticos. Lo FUNESTO es, por definición, causante de dolor, de sufrimiento, de desgracia. No nos hace falta. Con la Pandemia tenemos bastante. Mucho trabajo y muchas adaptaciones para hacer. Los seres humanos deberíamos solidarizarnos (más allá de ideologías y partidismos). La mentira, lo aberrante, los usos de privilegios, las acciones funestas como las que motivan este artículo, causan enfermedad.