Este lunes pasado, el Tribunal Oral Federal de San Martín compuesto por los Dr. Farah, Cisneros y Venditti, resolvieron y condenaron a Santiago Omar Riveros a 18 años y a Jorge Bernardo a 22 por los delitos de Violación, Abuso Sexual, Torturas y Tormentos; el tercer protagonista, el médico que estuvo en la Base Naval Zárate, Edgardo Di Napoli, sin embargo, en polémico fallo, fue absuelto por "el beneficio de la duda". Lidia "China" Biscarte que denunció en 1984 al represor (consta en el libro "Nunca Más") , en diálogo con La Semana de EnLace, el espacio radial de Enlace Crítico por la RD1, 98.5, dio sus sensaciones tras la decisión del Tribunal...

"Esto no va a quedar así. No le será tan fácil se apelará a Casación", señalaba Lidia. "Todavía no sabemos cuales fueron los fundamentos de la decisión", añadió.

"Pero estoy contenta porque sé que al final ganaremos y este represor será condenado por la memoria de los compañeros que ya no están", resaltó.