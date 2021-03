En el día de hoy la Senadora Agustina Propato, que estuvo reunida hace unos meses atrás con la Unión Industrial de Zárate junto con el Presidente, Ruben Falabella, y más miembros parte, tras haber escuchado sus inquietudes y necesidades, anunció que desde el Ministerio de Obras Publicas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, dirigido por Agustín Simone, específicamente desde el área de Vialidad Provincial, se llamó esta mañana a licitación pública para llevar adelante la ejecución obras en la Ciudad.

Las obras a ejecutarse son la repavimentación del Camino Secundario No 038-08 tramo colectora de la Ruta Nacional No 9 ; el Acceso al

Parque Industrial de Zarate Colectora Ruta Nacional No 9; el Camino 038 camino a la Terminal Automotriz.

La Obra consiste en 9.360 METROS de pavimento cuyo monto, financiado totalmente por la Provincia de Buenos Aires, asciende a 456.118.317,55 pesos, lo que no sólo significa la inversión en obra pública además reviste la importancia de generar puestos de trabajo y reactivación económica local.

“El eje de reactivación económica a través de la obra pública es uno de las fuertes decisiones de nuestro Gobernador, y el acompañamiento a los sectores industriales es sin lugar a dudas sinónimo de un gobierno que vuelve a poner en las prioridades la matriz productiva de nuestra Provincia. Estos son los objetivos que nuestro Gobernador Axel Kicillof nos marca permanentemente para la reconstrucción de la Provincia”, afirmó la legisladora Propato.