Un vecino fue víctima de la inseguridad anoche en barrio España de Zárate. En contacto con Enlace Crítico relató lo que le sucedió.

"Estaba yendo a la casa de un amigo cuando me salieron dos de adentro de adentro de una casa, me encañonaron y me sacaron el auto" relató Cristian indignado por lo ocurrido.

"Me apuntaron en todo momento, pensé que me iban a disparar, tuve suerte" agregó y completó: "llamé rápido a la policía, hice la denuncia y di aviso al seguro. Era mi herramienta de trabajo".

Aquellos que tengan datos del vehículo, un Chevrolet Corsa blanco patente MCP 158, contactarse al 3487 303086.