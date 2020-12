"Todo dependerá del funcionamiento de estas fiestas; los intendentes están muy atentos, porque cualquier aumento exponencial implicará volver a fases anteriores en forma focalizada", señaló sin vueltas la ministra de Gobierno, Teresa García. El Ejecutivo de Axel Kicillof sigue de cerca la situación.

Con el presupuesto en el bolsillo, el gobierno provincial ahora se enfoca de lleno en las fiestas, en la vacunación y en la temida posibilidad de un segundo brote de Coronavirus. Así lo manifestó esta mañana la ministra de Gobierno, Teresa García, quien entre otras cosas pidió "muchísimo cuidado" en las reuniones de fin de año.

"Mañana que estaremos reunidos con la familia, pedimos muchísimo cuidado, porque la vacuna primero va dirigida al personal de salud y esencial, y después a los grupos de riesgo, pero tenemos un mes en el que tenemos que estar muy atentos", señaló la funcionaria de Kicillof en declaraciones a El Destape radio.

Y con preocupación agregó que "hay una suerte de no control, por no decir descontrol; hemos visto ayer imágenes de algunos centros comerciales", e insistió con que "la enfermedad está ahí, la vacuna todavía no ha llegado".

De cara al futuro cercano y a eventuales restricciones, García supeditó el asunto al comportamiento de la gente en este fin de año. "Todo dependerá del funcionamiento de estas fiestas; los intendentes están muy atentos, porque cualquier aumento exponencial implicará volver a fases anteriores en forma focalizada", afirmó.

Por su parte, la subsecretaria de Gestión de la Información del ministerio de Salud de la Provincia, Leticia Ceriani, hizo referencia a la vacunación en territorio bonaerense resaltando que "tenemos el 40 por ciento de la población del país, por lo que entendemos que recibiríamos alrededor de 150 mil dosis de la vacuna en la provincia".

"En principio se inmunizará a trabajadores de la salud", afirmó la integrante del equipo que conduce Daniel Gollan, y enfatizó que hay que tener paciencia y que cada cosa lleva su tiempo. "Sabemos que no vamos a llegar a vacunar a esas 150 mil personas en dos semanas", concluyó.