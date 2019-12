Por Arq. Silvia Irene Baccino... La denominada Usina Popular en tiempos de su construcción es el edificio de la Cooperativa Eléctrica que en atención, por una parte, a los aspectos históricos que signaron su diseño y realización y, por otra, a la definida utilización de aspectos funcionales y compositivos propios del denominado movimiento moderno constituye, hoy, un valioso testimonio del Patrimonio Arquitectónico de Zárate.

Algunas referencias históricas…

Tal como lo menciona el Lic. Sergio D. Robles en su Historia de Zárate desde sus orígenes hasta el año 2000 “La humanidad vivió gran parte de su existencia en oscuridad nocturna. Tal circunstancia facilitó la difusión de historias fantásticas que vieron esfumar su predominante influencia popular ante la aparición y difusión de la iluminación eléctrica.”

En Buenos Aires, el sebo extraído del ganado brindó abundancia de velas en tiempos de la Colonia y hasta una buena parte del siglo XIX. Los faroles eran iluminados con velas y, en 1777, el virrey Juan José de Vértiz y Salcedo estableció en forma definitiva el alumbrado público y otorgó a Juan Antonio Ferrer la primera concesión para el cobro del servicio de luz.

Hubo épocas en las que funcionaron tres sistemas distintos de iluminación al mismo tiempo: farol a vela hasta 1853, con aceite (desde 1840 y hasta 1869 en que fue sustituido por kerosene) y desde 1856, el alumbrado a gas.

Con los adelantos tecnológicos comenzaron a ensayarse nuevas formas de brindar luz a las viviendas y a las calles en Buenos Aires y en otras áreas urbanas de nuestro territorio siendo La Plata, dispuesta a ser una ciudad moderna, la primera en América Latina en contar con iluminación eléctrica en el año 1883. Luego de este primer paso dado por la capital provincial, Buenos Aires, Rosario, Mendoza y todas las grandes URBES argentinas la imitaron.

El servicio de electricidad en Zárate (1902 - 1951)

En Zárate, hacia abril de 1902, se había firmado un contrato a favor de la Cía. “Los nietos de Echenagucía y Olano” para establecer una usina productora de electricidad para alumbrado público y particular con lámparas incandescentes de 16 bujías cada una.

Evolución de luminarias del alumbrado público desde 1901 hasta la década de 1940; vistas de calle 19 de Marzo, Plaza Mitre, Rivadavia y 19 de marzo y calle Justa Lima desde Rómulo Noya hacia Independencia

El 19 de abril de 1904 fue sancionada por el Honorable Concejo Deliberante la ORDENANZA Nº 19 SOBRE ALUMBRADO Á LUZ ELÉCTRICA É INSTALACIÓN DE USINA que en su articulado, que se reproduce textualmente, establecía: Artículo 1°.- Facúltese á la Intendencia para adoptar en la localidad el alumbrado público á luz eléctrica, ya sea estableciendo una usina municipal ó por medio de una concesión á particulares. Artículo 2°.- Al efecto á que hace referencia el artículo anterior, la Intendencia deberá llenar todos los requisitos prescriptos por la Ley Orgánica de las Municipalidades. Artículo 3°.- Comuníquese, etc. Carlos M. de la Torre - Presidente / Víctor Gras - Secretario.

En marzo de 1905 se hizo un ensayo de alumbrado público de luz incandescente a base de gasolina. Pero a partir del 5 de julio de 1908 quedó establecido el alumbrado eléctrico suministrado por la “Compañía Luz Eléctrica de Zárate” cuya maquinaria fue provista por la casa Agar Cross de origen británico construyéndose, también en ese año, el edificio sito en la calle 25 de Mayo esquina Belgrano (Hoy Plaza de la Cooperativa de Electricidad). El directorio de la empresa estaba integrado, entre otros, por Oscar Molo como presidente y Luis Guerci como vocal.

Vista parcial de la sala de motores generadores de la usina de luz y fuerza motriz localizada en la calle 25 de Mayo y Belgrano (Hoy Plaza de la Cooperativa Eléctrica)

En julio de 1910 la compañía fue vendida a M. E. Turner Torn y en 1915 la usina local pertenecía a la Compañía Anglo Argentina de Electricidad. Luego, todas las instalaciones fueron vendidas y transferidas a la Compañía de Electricidad del Sur Argentino (CESA) S.A.; En la Guía COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ZÁRATE - 1947 bajo el título: Usina Eléctrica (Cía. Del Sud Argentino S.A.) se menciona que la misma “se encuentra hasta la fecha proporcionando luz a nuestra localidad, contando con los equipos requeridos a tal fin. La planta dispone, además, de un convertidor rotativo que permite transformar corriente alternada en corriente continua y viceversa. Actual Gerente: Ing. Luis Mussell; Contador: Alfredo Tubia; Jefe de Máquinas: Fernando R. López; Jefe de Distribución: Elías Coda; 3 Auxiliares y 2 Cobradores”. Las oficinas y atención al público funcionaban en la esquina de las calles Independencia y 19 de Marzo, en diagonal al Teatro Coliseo y sede de la Sociedad Italiana.

Interior de las oficinas de la Compañía de Electricidad del Sud Argentino S.A., esquina de Independencia y 19 de Marzo

Y ello es así porque en 1928 la CESA había obtenido de la Municipalidad de Zárate una renovación de la concesión por 20 años. Sin embargo, la deficiencia del servicio con frecuentes interrupciones en el alumbrado público y una alta tarifa fueron creando un clima de malestar general entre los vecinos quienes comenzaron a propiciar otras alternativas de prestación desempeñando, en tal sentido, un significativo rol el concejal socialista Israel Marajovsky quien, en mayo de 1932, presentó ante el H. Concejo Deliberante un proyecto de resolución para que una comisión especialmente constituida revisara el contrato de concesión. El proyecto fue aprobado pero la comisión nunca se conformó por desinterés del bloque oficialista, según refieren algunos medios de prensa de entonces.

El 25 de octubre de 1932 desde las columnas del periódico socialista “La Voz del Pueblo” se lanzó la idea de fundar una Cooperativa de Electricidad, iniciativa que fue recogida por diversas entidades entre las que se encontraban el Sindicato Obrero del Frigorífico (secretario general Ángel Rossi), Biblioteca Popular José Ingenieros (secretario general Moisés lintridis), Biblioteca Pública Jean Jaures (secretario general Adolfo Grossetti), Asociación de Trabajadores del Estado (secretario general Camilo Resende), Sociedad Unión Obreros Papeleros (secretario general Luis Henricot), Unión Ferroviaria FCER y FCCBA (secretario general Julio Nocetti).

Casi dos años más tarde, el 23 de diciembre de 1934, se llevó a cabo en el Teatro Coliseo la primera asamblea para constituirla; fue elegido para presidirla el señor Juan Demestri, quien hizo uso de la palabra al igual que el diputado provincial Dr. José María Guerci y el diputado nacional Rogelio Ameri. El día 4 de enero de 1935 se constituyó la Comisión Pro Usina Popular y el 12 de mayo una numerosa asamblea colmó las instalaciones del desaparecido Teatro Argentino (calle Justa Lima de Atucha al 300) y dejó conformada la Cooperativa Eléctrica, siendo los principales oradores en este acto Juan Demestri y el diputado nacional socialista Américo Ghioldi.

Luego de la aprobación de los estatutos y de la suscripción de 389 acciones de cien pesos los asambleístas pasaron a votar la conformación del primer directorio cuya nómina quedó integrada de la siguiente manera: Titulares: Dr. Rafael Roldán Vergés, Juan Demestri, Ernesto J. De Michellis, Ángel Rossi, Antonio Gassó, José Ustariz; Ireneo Castex Blanco, Dr. Horacio Pérez de la Torre, Dr. José María Guerci, Ing. Mario Suárez Anzorena, Juan Fernández Palazuelo y Gabino Videla; suplentes: Francisco Dulbecco, Américo Van den Ryn, Rudecindo Premat, Pedro Vázquez Álvarez, Francisco Bonani, Francisco Franceschi, Francisco Terpín, Antonio Sánchez, Antonio Mazas, Reyes Quintana, Elam J. Preáux y Juan B. Remondino. Síndico Titular: Israel Marajovsky y síndico suplente: Manuel J. Expósito.

El 9 de diciembre de 1937 la Municipalidad autorizó a la Cooperativa mediante la Ordenanza N° 427 a instalar y explotar una usina productora de luz y fuerza eléctrica, pero la tarea fue lenta y ardua ya que la inversión requerida era grande y los recursos sumamente limitados.

La Usina Popular: colocación de la piedra fundamental

Constituida la Cooperativa, y contando ya con la autorización municipal, la construcción del edificio de la Usina en el predio localizado en la Avda. Rivadavia y lindando con las vías del Ferrocarril Mitre se tornó prioridad para las autoridades. El programa de necesidades, elaborado por la asesoría técnica de la entidad, estableció la cantidad y dimensiones requeridas para las dependencias tanto técnicas como administrativas destacándose por sus dimensiones el espacio destinado a la sala de máquinas (13 m. x 24 m.) a fin de dar cabida a cuatro grupos electrógenos y que preveía, además, una posible ampliación de 4,5 m. con destino a un quinto grupo; la torre de refrigeración con una altura de 17.50 m y el puente grúa con capacidad para 7,5 toneladas. Se estimaba una superficie cubierta de 647 m2.

Perspectiva de frente del edificio de la Cooperativa Eléctrica inaugurado en 1941.Fotografía: La Voz del Pueblo. N° 280. Zárate, 5 de junio de 1940

En la asamblea extraordinaria celebrada el 2 de junio de 1940 fue aprobada por unanimidad su inmediata construcción; en la misma el presidente del Directorio Antonio S. Gallesio brindó un amplio informe referido a la licitación pública efectuada explicitando las firmas que presentaron sus ofertas -cinco en total; solo una de Zárate: Bonani y Ponti- y que fueron cuidadosamente estudiadas por los asesores técnicos, ingenieros Aquiles Martínez Civelli y Carlos S. Bianchi y por la subcomisión interna del Directorio, integrada por los señores Américo Van den Ryn, José Piccirilli, Francisco y José Terpín, quienes aconsejaron la aceptación de la propuesta de la Cooperativa de Construcción “La Edilicia” (de Pergamino) cuyo presupuesto fue de $ 72.220,47. Hablaron en esta asamblea el Ingeniero Alfredo Di Cío y el Dr. Jorge del Río, con referencias técnicas y legales, respectivamente.

A partir del mes de abril se exhibieron en las vidrieras de la Casa Venturini y otras de firmas céntricas de la ciudad (Silberman, Marajovsky) una planta y la perspectiva de frente de la Usina Popular a fin de brindar a los vecinos la oportunidad de conocer el proyecto.

El 30 de junio de 1940, se procedió a colocar la piedra fundamental. En LA VOZ DEL PUEBLO - PERIÓDICO SOCIALISTA - AÑO VIII Número 283 - Zárate 5 de julio de 1940, bajo el título “Fue impresionante la manifestación de la Cooperativa Eléctrica”, se puede leer la siguiente reseña: “Alcanzaron proporciones realmente impresionantes los actos organizados por la Cooperativa Eléctrica con motivo de la colocación de la piedra fundamental de su edificio propio, realizados el domingo 30 ppdo.

La cabecera de la gran manifestación popular al llegar a la Plaza Mitre. Fotografía: La Voz del Pueblo. N° 280. Zárate, 5 de junio de 1940

Orden, entusiasmo, disciplina y una alta conciencia colectiva, traducida ésta en la presencia de miles y miles de personas, fueron, en síntesis, las características de estos actos, que han de quedar gravados y recordados siempre como uno de los acontecimientos más gratos y estimulantes.

La comitiva oficial estaba compuesta por el Comisionado Municipal, su secretario, el Ingeniero asesor de la Cooperativa Martínez Civelli, los compañeros Manuel V. Besasso; Luis del Greco, Plinio Pagni, el Sr. Presidente de la Cooperativa Antonio S. Gallesio, el ex presidente Juan Demestri, miembros del Directorio, el Comisario, sub - comisario, delegaciones, etc.; más atrás varias columnas de ocho en fondo, de señoras y señoritas y en el mismo orden siguen los hombres para finalizar la manifestación formando cola gran cantidad de automóviles, abarcando la manifestación varias cuadras de largo, pudiéndose calcular que salieron del local de la Cooperativa (en el Centro de Comercio, calle Ituzaingó) más de 5000 personas. A todo lo largo del recorrido, en todas las esquinas grupos de pueblo de iban sumando a la manifestación, agrandándose cada vez más en forma impresionante…

Directorio de la Cooperativa Eléctrica de Zárate (Período 1939/1940)

Sentados, de izquierda: Roque Ferrari, Héctor Calderoni, Américo Van den Ryn, Antonio S. Gallesio, Francisco A. Milesi y Francisco Terpín - Parados: José Terpín, Felipe Colli, Lorenzo D. Olivieri, José Piccirilli, Israel Marajovsky, Luis Basanta y Víctor S. Catardi. Fotografía: Veinte años en la Cooperativa Eléctrica de Zárate. Israel Marajovsky. Buenos Aires / 1956

Más de 2000 personas estaban en el terreno de la Cooperativa, donde se iba a colocar la piedra fundamental del Edificio de la Usina del Pueblo, esperando a la manifestación, las que unidas a la gran multitud que llegaba, ocuparon totalmente el amplio terreno y la calle Rivadavia…

A los acordes del Himno nacional, el presidente Sr. Gallesio procedió a la colocación de la simbólica piedra fundamental, labrándose la correspondiente acta, en un artístico pergamino preparado por el Sr. Eduardo Buscaglia, con el buen gusto, tan característico en él. El acta fue firmada por las autoridades presentes, miembros del directorio y algunos vecinos….

Terminados los discursos, cerca de las 13 horas, el público volvió en manifestación hasta la sede de la Cooperativa, disgregándose en perfecto orden.

En el local del Centro de Comercio, cedido al efecto, se sirvió un almuerzo al que asistieron las autoridades municipales, de policía, delegados, miembros del Directorio e invitados especiales, realizándose dentro de un ambiente de sano compañerismo.”

La Usina Popular se inaugura

Los trabajos se desarrollaron de acuerdo al cronograma de obras previsto y los mismos quedaron totalmente terminados en la primera quincena de mayo de 1941, a tan solo diez meses de la colocación de la piedra fundamental y con satisfactorio cumplimiento de los aspectos establecidos en el respectivo contrato celebrado con la empresa constructora “La Edilicia”

El 25 de mayo de ese año se inauguró el edificio levantado con el apoyo popular de los vecinos de Zárate; ello motivó la realización en la sala de máquinas de un almuerzo criollo al que asistieron unos 500 invitados; se procedió luego a la entrega de medallas por su destacada actuación en la última campaña de socios a los señores: Nicolás M. Rossi, Enrique F. Repetto, Anselmo Sadova, Francisco Scalmazzini y Luis Di Paolo.

A las 15 horas se realizó el acto oficial con la asistencia del comisionado municipal, capitán de navío ingeniero Eduardo N. Otaño y otras autoridades locales. Fueron oradores en el acto el presidente del Directorio Antonio S. Gallesio y el Dr. Mario Bravo.

Desde el punto de vista arquitectónico el edificio de la Usina Popular está compuesto por dos rectángulos (sector técnico y sector administrativo) articulados por la torre evidenciando en su composición un claro manejo de los volúmenes horizontales y verticales; el conjunto de masas contra vacíos y la monumentalidad.

Destaca por su equilibrio entre la forma y la función. La sala de máquinas y la torre están iluminadas naturalmente por estrechas y altas aberturas verticales reservándose los aventanamientos apaisados para las zonas de recepción y oficinas. La verticalidad de la torre rompe la horizontalidad del conjunto produciendo una sensación de equilibrio y armonía entre los dos ejes.

Es reconocible una definida inspiración en edificios emblemáticos del denominado movimiento moderno y más precisamente en el Ayuntamiento de Hilversum (Holanda), diseñado por el Arq. Willem Marinus Dudok en 1924. Es su edificio más conocido y si bien se había formado en la Escuela de Amsterdam ciertas características de su obra: la asimetría, las formas geométricas rotundas o los finos voladizos están claramente inspiradas en la obra de Frank Lloyd Wright.

El edificio racionalista de la Cooperativa, inaugurado en 1941, presenta en su composición formal similitudes con el edificio del Ayuntamiento de Hilversum - Holanda, uno de los edificios más significativos del movimiento moderno diseñado por el Arq. Willem Dudok en 1924

Si bien el 25 de mayo de 1941 la Cooperativa lograba inaugurar su edificio el conflicto bélico mundial imposibilitó adquirir los equipamientos necesarios para la puesta en marcha en forma definitiva y permanente quedando recién librada al servicio con diez consumidores iniciales el 6 de agosto de 1951. A partir de entonces la CESA perdió su control monopólico hasta que después fue estatizada pasando a denominarse Agua y Energía Eléctrica.

